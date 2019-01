Michael Schumacher vai celebrar 50 anos em "boas mãos"

A família do ex-piloto alemão Michael Schumacher garantiu esta quarta-feira que o antigo heptacampeão mundial de Fórmula 1 está em "boas mãos", na sequência do acidente sofrido quando praticava esqui, em 29 de Dezembro de 2013.

Num comunicado difundido nas redes sociais, a família de Schumacher sublinhou que tem feito "de tudo para o ajudar" a recuperar das lesões cerebrais sofridas em consequência da queda.

PUB

O comunicado surge na véspera do 50.º aniversário do heptacampeão mundial de Fórmula 1 (1994 e 1995 com a Benetton, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 na Ferrari), data que será assinalada com o lançamento de uma aplicação móvel, que permitirá aos admiradores visitar um museu virtual com todas as conquistas do piloto.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Michael Schumacher retirou-se das competições oficiais em 2012 e continua a ser o piloto mais bem-sucedido na Fórmula 1, ao terminar 91 Grandes Prémios em primeiro lugar.

A família pediu ainda compreensão aos adeptos pela ausência de informações sobre o seu estado de saúde: "Por favor, entendam que estamos a cumprir os desejos de Michael relativamente a um assunto tão sensível como é a sua saúde e que será mantido em privado.

Ao mesmo tempo agradecemos a amizade e desejamos um saudável e feliz 2019 a todos", lê-se no documento.

PUB