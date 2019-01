Jürgen Klopp desfaz-se em elogios ao City: "A melhor equipa do mundo"

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou esta quarta-feira que o Manchester City "é a melhor equipa do mundo", enquanto Pep Guardiola considerou a recepção aos "reds" "uma grande oportunidade" para os "citizens" recuperarem terreno na luta pelo título inglês.

"É um dos jogos mais difíceis que se podem disputar no futebol moderno. O Manchester City tem uma equipa muito forte e um treinador extraordinário", disse Klopp, em conferência de imprensa, antes do jogo grande da 21.ª jornada da Premier League, marcado para quinta-feira, em Manchester.

Segundo o técnico alemão, o Liverpool, que lidera a prova, com 54 pontos, mais sete do que o Manchester City, terceiro colocado, terá de ser uma equipa "corajosa e cheia de vontade" de vencer. "Temos de entrar 'zangados', tal como em todos os jogos, mas com a noção de que o nosso adversário continuará a ser, para mim, a melhor equipa do mundo. Pela forma como jogam, como conseguiram alcançar tudo o que alcançaram. Nada mudou, só a pontuação", referiu o alemão.

O treinador do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, foi peremptório na abordagem ao encontro, considerando que esta é uma ocasião de peso para os actuais campeões reduzirem a diferença pontual para o topo da classificação. "A realidade é clara. Estamos com sete pontos de atraso, estamos a começar a segunda volta e esta é uma grande oportunidade para reduzirmos a desvantagem. Vamos procurar ganhar o jogo e manter as nossas aspirações de lutar pela Premier League", transmitiu Guardiola.

O técnico catalão acrescentou que "relaxar contra uma equipa como o Liverpool é um erro", pelo que os jogadores do Manchester City terão de ser "agressivos e chamar a si a responsabilidade" da partida.

