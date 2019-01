Christian Pulisic reforça o Chelsea na próxima temporada

O Chelsea contratou o futebolista internacional norte-americano Christian Pulisic ao Borussia Dortmund, mas o médio vai manter-se na equipa alemã até ao fim da época 2018-19, por empréstimo dos ingleses, anunciou esta quarta-feira o líder do campeonato germânico. É a primeira grande contratação no futebol internacional após a abertura do mercado de Inverno no início do novo ano.

O Borussia Dortmund informou que o valor da transferência de Pulisic para a equipa londrina ascende a 64 milhões de euros e que o clube alemão, no qual alinha o defesa português Raphaël Guerreiro, não terá que pagar nada pelo empréstimo do jovem jogador, de 20 anos, cujo contrato expirava no fim da próxima temporada.

"O sonho de Christian [Pulisic] sempre foi jogar na I Liga inglesa. Isso está, certamente, relacionado com a sua origem norte-americana e, por essa razão, não foi possível chegar a acordo para o prolongamento do contrato", explicou Michael Zorc, director desportivo do Borussia Dortmund, que decidiu aceitar a "lucrativa" proposta do Chelsea.

O jogador também já falou do futuro que o espera em Inglaterra, considerando "um privilégio assinar por um clube lendário". "Procuro trabalhar arduamente para dar um contributo a uma equipa de jogadores de classe mundial, muito tecnicista e treinada por Maurizio Sarri”, disse Pulisic.

Até ao momento, o médio norte-americano jogou 115 partidas no Borussia Dortmund. Desde a sua estreia em 2016, Pulisic marcou 15 golos e fez 24 assistências.

