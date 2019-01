Chelsea empata e atrasa-se na corrida ao título em Inglaterra

O Chelsea empatou hoje sem golos na recepção ao Southampton, na 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e atrasou-se na corrida ao título inglês, enquanto o Manchester United continuou o ciclo vitorioso frente ao Newcastle.

Perante a vitória de terça-feira do Tottenham em Cardiff (3-0), o Chelsea precisava de vencer para continuar a um ponto dos rivais londrinos, que são segundos classificados com 48, e aproximar-se do líder Liverpool, que na quinta-feira recebe o campeão em título e terceiro posicionado, Manchester City.

No entanto, novo 'tropeção' deixou os "blues" no quarto posto com 44 pontos, a dez do primeiro lugar e a três dos "citizens" no terceiro lugar, enquanto o quinto classificado Arsenal, que venceu o Fulham na terça-feira (4-1), já está a três pontos.

Por seu lado, o Southampton, que teve Cédric Soares como totalista, somou um ponto na luta pela descida, ainda que continue abaixo da "linha de água", no 18.º posto com 16, a dois do trio imediatamente acima da zona de descida.

O Manchester United somou hoje novo triunfo, mantendo o registo 100% vitorioso desde a saída do português José Mourinho, com o norueguês Ole Gunnar Solskjaer a apostar no belga Lukaku aos 64 minutos, com o "substituto" a marcar poucos segundos depois o primeiro golo na casa do Newcastle.

Rashford, assistido pelo chileno Alexis Sánchez, fez o segundo aos 80 minutos, consumando a vitória dos 'red devils', que seguem em sexto com 35 pontos, bem acima dos "magpies", em 15.º com 18.

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, saiu hoje derrotado da recepção ao Crystal Palace, com os londrinos a chegarem à vitória com golos de Jordan Ayew (83) e Milivojevic (90), este último de penálti.

Em campo, pela equipa da casa, estiveram os portugueses Rui Patrício e João Moutinho, totalistas, além de Hélder Costa (saiu aos 64), Ivan Cavaleiro (84), titulares, e Rúben Neves, que entrou aos 73.

Os londrinos continuam a recuperar postos na tabela no último mês e seguem em 14.º com 22 pontos, seis acima da zona de despromoção, enquanto o 'Wolves' perdeu terreno na luta pelos lugares europeus e é oitavo com 29 pontos.

O Burnley visitou e venceu o lanterna-vermelha Huddersfield, enquanto Bournemouth e Watford somaram um ponto cada após empatarem a três bolas, graças a uma primeira parte "de loucos". Troy Deeney 'bisou' aos 14 e 27 minutos, adiantando os 'hornets' durante a primeira meia hora de jogo.

Entre os 30 e os 40 minutos, registaram-se quatro golos, com Aké a reduzir aos 34, Wilson a fazer de cabeça o 2-2 aos 37, Sema voltar a colocar o Watford na dianteira aos 38 e Ryan Fraser a fazer o 3-3 final aos 40, num jogo em que Domingos Quina não saiu do banco nos visitantes.

O West Ham também recuperou de uma desvantagem de dois golos, na recepção ao Brighton, com as duas equipas a apontarem os tentos em poucos minutos. Stephens e Duffy marcaram aos 56 e 58 minutos, respectivamente, mas o austríaco Arnautovic "bisou" aos 66 e 68.

A jornada encerra na quinta-feira pelas 20h, com o campeão em título Manchester City a receber o líder, o Liverpool, num jogo em que os 'reds' podem passar a ter dez pontos de diferença para os "citizens" e nove para os "spurs".

