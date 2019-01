Boavista bate V. Setúbal com golo de Mateus

O Boavista regressou esta quarta-feira aos triunfos, ao vencer em casa o V. Setúbal, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, impondo a sexta derrota seguida - quarta no campeonato - aos sadinos.

No estádio do Bessa, a equipa "axadrezada" ganhou com um golo de Mateus (58'), defendendo a vantagem até final, sobretudo depois da expulsão de Edu Machado (72').

O Boavista ficou ainda reduzido a nove após Raphael Silva ter visto o vermelho (90+2').

Com este triunfo, depois de desaires com V. Guimarães, na Taça de Portugal, e Moreirense, no campeonato, o Boavista manteve o 13.º lugar, agora com 16 pontos, cinco acima da zona de despromoção, enquanto o V. Setúbal caiu uma posição, para 12.º, com 17 pontos.

