Benfica perde no Algarve com dois autogolos

O Benfica averbou nesta quarta-feira a terceira derrota no campeonato, ao perder no Algarve, diante do Portimonense, por 2-0. Um resultado construído à custa de dois autogolos, um de cada central dos "encarnados", que caem para o terceiro lugar da classificação e podem ainda ser ultrapassados pelo Sporting.

Aos 12', na primeira investida do Portimonense à área adversária, Rúben Dias desviou para as redes um cruzamento de Manafá, do lado esquerdo. O Benfica tentou recompor-se mas raramente chegou com perigo perto da baliza algarvia e sofreu novo revés aos 38', quando Jackson picou a bola por cima do guarda-redes e Jardel, na tentativa de atirar pela linha final, fez o segundo autogolo do jogo.

No segundo tempo, Rui Vitória arriscou, trocou o 4x3x3 por um 4x4x2, com Seferovic e Salvio, e o Benfica criou um par de ocasiões de perigo, mas acentuou as dificuldades com a expulsão de Jonas, por falta grosseira sobre o guarda-redes Ricardo (o brasileiro tentava desviar a bola mas acabou por acertar com a chuteira no rosto do adversário).

Em transições ofensivas rápidas, o Portimonense tentava elevar a vantagem e Manafá e Paulinho chegaram a pôr à prova as qualidades de Vlachodimos, mas o resultado já não sofreu alteração.

Os algarvios são agora sétimos classificados, com 23 pontos, e ficam à espera do jogo do Belenenses SAD, na quinta-feira, para saberem se mantêm a posição no final da jornada.

