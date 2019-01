Polícia sul-africana mantém antigo ministro das Finanças de Moçambique sob custódia

O antigo ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang, detido na África do Sul, vai permanecer sob custódia policial até 8 de Janeiro, disse à agência Lusa fonte da polícia sul-africana.

O antigo ministro foi detido no sábado num aeroporto sul-africano, onde estava em trânsito para o Dubai, ao abrigo de um mandato de captura internacional emitido pelos Estados Unidos a 27 de Dezembro. É acusado de ​lavagem de dinheiro e fraude financeira, e os EUA pediram a sua extradição.

Se for julgado, pode ser condenado uma pena cumulativa de 45 anos de prisão.

Manuel Chang, deputado da Frelimo, o partido no poder, foi ministro das Finanças no Governo de Armando Guebuza, entre 2005 e 2010. É um dos envolvidos nas chamadas dívidas ocultas, contraídas indevidamente no período de Gebuza – serão 1,35 mil milhões de euros, tendo parte dele sido usado para a compra de equipamento militar, segundo explica a edição em português da Deutsche Welle. As acusações de que é alvo nos EUA não estão relacionadas com estas contas.

