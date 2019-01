Kim Jong-un fala de um 'novo caminho' se sanções persistirem

Kim Jong-un espera continuar as negociações de desnuclearização com Donald Trump em 2019, mas avisou durante o discurso de Ano Novo que poderá ser forçado a adoptar um "novo caminho" se os EUA persistirem com sanções contra seu regime.

O líder norte-coreano afirmou estar disposto a reunir novamente com o presidente dos Estados Unidos "a qualquer momento" para alcançar um entendimento que seria “bem-vindo pela comunidade internacional”. Mas acrescentou que a Coreia do Norte não terá "outra opção senão explorar um novo caminho para proteger soberania" se Washington "continuar a quebrar as suas promessas e julgar mal a nossa paciência exigindo unilateralmente certas coisas e avançar com sanções e pressões", acrescentou. No entanto, Kim Jong-un não explicou o que é esse "novo caminho".

PUB

Durante o seu discurso de ano novo, o líder da Coreia do Norte apelou ainda aos EUA que parem com os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Na cimeira histórica realizada em Junho, em Singapura, entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, os dois países concordaram em "trabalhar para a completa desnuclearização da península" coreana, mas até à data os progressos têm sido apenas simbólicos, devido à ausência de um roteiro para o desarmamento. De forma a avançar com o processo, Pyongyang tem insistido na remoção das sanções lideradas pelos EUA contra o país.

PUB

Os Estados Unidos afirmam que pretendem continuar as sanções a Pyongyang, enquanto o regime não avançar no processo de desnuclearização e exigem que a Coreia do Norte tome medidas concretas, enquanto o regime norte-coreano pede que um tratado de paz seja assinado antes para ajudar a garantir a sua sobrevivência.

PUB

PUB