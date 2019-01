Homem avança com carro sobre multidão e fere nove pessoas em Tóquio

Nove pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, depois de um homem ter deliberadamente avançado com o seu carro sobre uma multidão que celebrava o Ano Novo numa rua de Tóquio, anunciou esta terça-feira a polícia da capital japonesa.

Kazuhiro Kusakabe, de 21 anos, lançou, com "intenção de matar", a viatura contra as pessoas que estavam na rua Takeshita, no bairro de Harajuku, apenas dez minutos depois da meia-noite, declarou à AFP um porta-voz da polícia. Segundo a estação de televisão NHK, Kusakabe disse à polícia que agiu assim como forma de "retaliação contra a pena de morte", sem dar mais detalhes.

PUB

As imagens da televisão mostravam o carro, um pequeno modelo a bordo do qual o jovem viajou desde Osaka, oeste do Japão, com a frente esmagada e o para-brisas partido. Segundo meios de comunicação social locais, foi encontrada dentro do carro uma lata de querosene.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um estudante ficou gravemente ferido e foi transportado para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia, informou o porta-voz da polícia, adiantando que Kazuhiro Kusakabe foi preso por tentativa de homicídio.

PUB

De acordo com jornais japoneses, Kusakabe atingiu um total de nove pessoas na rua Takeshita, que na altura estava fechada ao trânsito e estava cheia de pessoas reunidas para celebrar a chegada do Ano Novo.

A rua Takeshita é considerada o centro da juventude e da moda no Japão, atraindo dezenas de milhares de turistas diariamente. De acordo com as primeiras indicações, não há nenhum estrangeiro entre os feridos.

PUB