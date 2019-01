Passagem do ano na cidade do Porto

Houve tudo aquilo a que se tem direito numa passagem de ano digna desse nome. Na Avenida dos Aliados, no Porto, como em muitas outras paragens por esse Portugal fora, juntaram-se os néons, as luzes que apontam para o céu, os adereços a anunciarem o 2019 que estava em contagem decrescente, as indumentárias cirurgicamente escolhidas para um dia de balanço, os copos abraçados às garrafas, os idiomas deste e de alguns dos outros três cantos do mundo. A uni-los, aos portuenses e aos turistas arrastados pela maré festiva, esteve essa linguagem universal a que se chama música, com Pedro Abrunhosa como aperitivo para o prato principal de qualquer virar de página do calendário que se preze: lá em cima, apenas ao alcance do olhar, a cidade entrelaçou-se em jogos de luz, cor e formas que renovam um ciclo. Bem-vindo, dia 1 de Janeiro.