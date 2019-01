Início de ano amargo para Marco Silva e José Gomes

O ano novo não trouxe vida nova para o Everton de Marco Silva, que averbou a segunda derrota consecutiva na Premier League (a quarta nas últimas cinco jornadas da prova) e pode hoje cair algumas posições na classificação. Outro português, José Gomes, também entrou em 2019 com poucos motivos para sorrir: sofreu a segunda derrota em três jogos no comando do Reading, do segundo escalão do futebol inglês, goleado em casa pelo Swansea (1-4).

Foi o primeiro jogo de 2019 no futebol inglês, mas não deixou boas recordações a Marco Silva: o Everton recebeu e perdeu com o Leicester City, graças a um golo solitário de Jamie Vardy. “Se olharmos para as exibições e resultados anteriores, não temos sido consistentes. Senti a equipa demasiado nervosa em alguns momentos. Não conseguimos fazer o nosso jogo”, lamentou o treinador português do Everton.

Nos primeiros lugares da classificação houve dois regressos às vitórias, com destaque para o Tottenham, que subiu provisoriamente ao segundo lugar, à espera do que vai dar o Manchester City-Liverpool de quinta-feira (20h, SP-TV3). A equipa orientada por Mauricio Pochettino resolveu cedo as coisas na visita ao Cardiff City – aos 26’ já vencia por 0-3, resultado que não viria a sofrer mais alterações. Os “spurs” inauguraram o marcador com pouco mais de dois minutos decorridos: Harry Kane aproveitou uma série de ressaltos na área do Cardiff City para fazer o primeiro golo da partida.

Aos 12’, Eriksen aproveitou as facilidades dadas pela defesa do Cardiff City para ampliar a vantagem do Tottenham, e o resultado ficou fechado aos 26’ com um golo do sul-coreano Son Heung-Min: recebeu de Kane, entrou na área e atirou cruzado para o terceiro. Com mais de uma hora pela frente, os “spurs” puderam gerir o resultado e o desgaste acumulado.

Em Londres, o Arsenal regressou às vitórias após a goleada sofrida no terreno do Liverpool (5-1). Na recepção ao Fulham de Claudio Ranieri, que tenta fugir à zona de despromoção e atravessava a melhor sequência da temporada em jogos da Premier League (uma vitória e dois empates), os “gunners” não facilitaram. Xhaka, Lacazette, Ramsey e Aubameyang construíram o resultado (4-1) para a equipa de Unai Emery, e Kamara apontou o golo de honra do Fulham.

