Netflix começa 2019 com data de estreia da nova temporada de Stranger Things

O serviço de streaming Netflix começou o ano com anúncio da data de estreia da sua série mais aguardada de 2019: a terceira temporada de Stranger Things estreia-se dia 4 de Julho em todo o mundo.

A série, um título de ficção científica nostálgica passada nos anos 1980, estreou-se no Verão de 2016 sem grande fanfarra para se tornar num dos fenómenos de popularidade da nova televisão dos últimos anos. Embora o serviço de streaming não divulgue os seus números - excepto, como fez há dias, para dizer que 45 milhões de contas dos seus utilizadores já viram Bird Box, um dos seus filmes-aposta de 2018 com Sandra Bullock -, Stranger Things é um caso palpável de sucesso dada a sua penetração na cultura popular.

Do merchandising ao sucesso dos seus jovens actores e dos seus intérpretes veteranos como Winona Ryder ou David Harbour, foi mesmo a escolha da plataforma para assinalar o Natal em Lisboa, montando durante um fim-de-semana uma experiência Stranger Things no Cais do Sodré. Agora, nas primeiras horas de 2019 - e antecipando um ano em que os grandes casos de expectativa de cultura popular audiovisual estão centrados em A Guerra dos Tronos ou no filme final da saga Marvel dos Vingadores -, o Netflix anuncia com um vídeo especial que mimetiza a passagem de ano de 1984 para 1985 a chegada do seu concorrente a essa batalha. Dia 4 de Julho, feriado e Dia da Independência nos EUA, virão os oito novos episódios da série de Eleven e Will.

A viragem do ano do gigante tecnológico fez-se também com a estreia do seu primeiro filme/episódio dramático de acção real interactivo, Black Mirror: Bandersnatch, que durante o fim-de-semana agarrou a atenção mediática e de muitos utilizadores.

