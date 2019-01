Louis C.K. faz nova tentativa de regresso, mas humor sobre tiroteio de Parkland motiva fortes críticas

O comediante Louis C.K., que em 2017 foi um dos nomes acusado - e confesso - de assédio sexual e conduta imprópria no seu ambiente de trabalho, voltou aos palcos pela terceira vez para fazer número de stand-up que inclui humor sobre o tiroteio de Parkland e sobre a identidade de género e que está a causar nova polémica em torno da sua figura. Uma gravação da actuação foi colocada na Internet durante o fim-de-semana e tornou-se notícia e motivo de indignação.

“Vocês não são interessantes porque andam numa escola onde foram alvejados miúdos. Porque é que isso significa que tenho de vos ouvir? Porque é que isso vos torna interessantes? Vocês não levaram um tiro. Empurraram um miúdo gordo para a frente e agora tenho de vos ouvir a falar?”, pergunta ironicamente Louis CK numa sequência que está a ser associada à ida de alguns dos sobreviventes do tiroteio de Parkland, onde morreram 17 pessoas, ao Congresso norte-americano. As tiradas sobre os jovens que se tornaram activistas do controlo de armamento nos EUA foram recebidas com gargalhadas entusiásticas.

“O que é que eles estão a fazer? Vocês são jovens! Vocês deviam ser doidos! Vocês deviam ser desequilibrados! Não deviam estar de fato...”, começara, sendo recebido com mais riso pelo público que, segundo os utilizadores que divulgaram a gravação, estavam presentes no dia 16 de Dezembro no Governor’s Comedy Club , em Levittown, Long Island. As suas primeiras actuações surpresa - ou aquelas de que há registo mediático - foram também na região de Nova Iorque, mas em clubes mais centrais.

Também a propósito dos mais jovens e a possibilidade, e escolha, que a língua inglesa e algumas pessoas têm de usar o pronome “they”, ou “eles”, em vez de “ele” ou “ela” para melhor reflectir a sua identidade de género, Louis C.K. brincou: “São como se fossem realeza! Dizem-nos o que lhes chamar. ‘Devem referir-se a mim como eles porque me identifico como género neutro”, continuou, pedindo: “Devem referir-se a mim como ali porque me identifico como um lugar e o lugar é a cona da vossa mãe”.

O norte-americano nunca fez comédia bem comportada e o seu tom sempre foi cáustico. Como resumia o New York Times na segunda-feira, sempre forçou os limites em palco. A reacção da sala não é de desagrado, mas um dos divulgadores da gravação, Jack Alison, que foi argumentista para o talk show de Jimmy Kimmel e tem os seus próprios programas online, escreveu quando partilhou o registo nas redes sociais que se esforçou “para não ‘tirar isto do contexto’ - aqui está o número todo” (um utilizador que se identifica como Rubben Rock colocou, por seu turno, a mesma gravação áudio no YouTube).

O contexto da sala e do seu trabalho deram-lhe uma reacção em parte semelhante ao sucedido noutros clubes de comédia, em que algumas pessoas saíram da sala quando subiu ao palco, mas onde muitas outras assistiram divertidas ao espectáculo. Há quem grite que o adora. Nas redes sociais, também se multiplicam as reacções de apoio.

Mas a conjugação ou questionamento da qualidade das suas piadas com os temas em causa e o seu caso MeToo está a filtrar a reacção de muito do público nas redes sociais. A certa altura, C.K. faz uma piada sobre sexo com uma criança. “Já agora, eu sei que sexo com crianças é errado. Fazer piadas sobre isso não é, obviamente”, recorda sobre as fronteiras sempre elásticas do humor.

Durante o número de cerca de 50 minutos, o comediante não ignora a envolvência nem o risco dos temas escolhidos. “O que é que vão fazer? Tirar-me o dia de anos? A minha vida acabou. Estou-me a cagar”, disse. “Podem ficar ofendidos. Podem ficar zangados comigo.”

Alguns sobreviventes de Parkland ou pais de vítimas ficaram ofendidos. “A minha filha foi morta no tiroteio de Parkland. O meu filho fugiu das balas. A minha mulher e eu lidamos com a perda todos os dias. Porque é que não vem a minha casa e testa as suas novas piadas patéticas?”, convidou Fred Guttenberg no Twitter. Aalayah Eastmond, uma sobrevivente que se voltou para o activismo, twittou: “Já que gosta de fazer troça de mim e de outros sobreviventes de Parkland à porta fechada, estou aqui se quiser falar. Tente só manter a braguilha fechada, ok?”.

Tudo começara com a pergunta: “Que tipo de ano tiveram vocês? Aposto que nenhum de vocês teve o mesmo ano que eu tive. Já tiveram um ano mau inteiro?”. O comediante não mencionou directamente a causa desse mau ano, quando uma investigação do New York Times no âmbito da vaga pós-Weinstein deu voz a cinco mulheres humoristas que denunciaram como Louis C.K. se masturbou à sua frente durante encontros de trabalho ou convívio sem a sua permissão. O caso motivou o fim da sua série homónima, o cancelamento da estreia do seu novo filme nos EUA (em Portugal teve uma estreia discreta) e a retirada dos seus especiais de stand-up do Netflix.

Os seus colegas de profissão também ficaram zangados com a escolha de alguns temas. O realizador e argumentista Judd Apatow escreveu no Twitter como o número não teve piada e como o considerou “só um sintoma de como as pessoas têm medo de sentir empatia. É muito mais fácil de rir dos nossos [concidadãos] mais vulneráveis do que olhar directamente para a sua dor e mostrar-lhes amor e preocupação. Louis C.K. agora é só medo e amargura”. Outro comediante, Andy Richter, questionou também a qualidade da comédia, mas ainda a sua origem. “Sabem qual é o pior e mais entediante tipo de comédia? O tipo em que homens brancos mais velhos estão zangados porque os homens brancos mais velhos já não podem fazer ou dizer o que raio querem”.

Em 2017, o humorista de 51 anos admitiu os actos, disse que iria ocupar o seu tempo “a ouvir” e nos últimos meses tem ensaiado um regresso ao activo com actuações não agendadas em clubes de comédia nos EUA. Na última semana, outro nome do espectáculo cujas alegadas práticas de assédio e agressão sexual o colocaram no centro do furacão #MeToo protagonizou um vídeo na pele da sua mais recente personagem emblemática que motivou a sua própria barragem de críticas: Kevin Spacey divulgou um vídeo provocador na véspera de Natal a anteceder a sua presença numa primeira audiência (dia 7 de Janeiro) por alegada agressão sexual a um jovem de 18 anos. E no domingo foi filmado a entregar uma piza a um paparazzo que o aguardava em Baltimore.

O catalisador do movimento de combate ao assédio, Harvey Weinstein, também deve voltar a tribunal em breve depois de ter sido divulgado um email da sua conta pessoal em que lamentava: “Tive um ano do inferno. O pior pesadelo da minha vida”, o que tem sido como fazendo parte da operação de relações públicas do alegado agressor que visa mostrá-lo como vítima de tratamento tendencioso.

