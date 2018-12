Morreu o cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas

O cavaleiro tauromáquico Joaquim Manuel Carvalho Tenório, conhecido por Joaquim Bastinhas, morreu esta segunda-feira, em Lisboa, aos 62 anos, disse à agência Lusa fonte do Hospital da Cruz Vermelha.

Joaquim Bastinhas nasceu em 8 de Março de 1956, em Elvas.

Pai do também cavaleiro Marcos Tenório, era casado com Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório de quem tinha outro filho, Ivan Tenório.

Bastinhas tornou-se uma das maiores referências da tauromaquia portuguesa. Começou cedo: a primeira apresentação em público foi no Campo Pequeno, em Lisboa, em Fevereiro de 1969, com apenas 13 anos. A alternativa (termo usado para definir a profissionalização do praticante de tauromaquia) concretizou-se em Évora, em 1983, tendo como alternantes José Mestre Batista e João Moura, o primeiro como padrinho e o segundo como testemunha.

Ao longo da carreira foram muitos os prémios que Joaquim Bastinhas conquistou, numa carreira que passou por Portugal e Espanha.

