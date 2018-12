A panela avariada

Arménio Carlos, o militante do PCP e secretário-geral da CGTP, afirmou que “saltou a tampa da panela de pressão”. Então salta-lhe a tampa da panela ao fim de três anos em que foram devolvidos rendimentos e direitos perdidos aquando da passagem da troika por Portugal? Quando se regista uma redução enorme no desemprego, uma diminuição do défice orçamental e Portugal recuperou a imagem junto da UE e das agências de rating, salta-lhe a tampa?

Arménio Carlos, a generalidade dos portugueses já perceberam o que quer dizer. Em ano de eleições, vai aproveitar todos os pretextos para declarar greves, usando os trabalhadores como “carne para canhão” num clima de caos que só aproveita a quem todos nós estamos cansados de saber. “O quanto pior melhor”, já enganou mais gente do que engana hoje.

Helder Pancadas, Sobreda

Acidente na EM255

Parece-me que não é necessário ser grande conhecedor daquela situação, para fazer a pergunta: o estado da EN 255 aquando da transferência para a Câmara Municipal de Borba era assim tão diferente do estado que apresentava quando ruiu, ou aquele buraco todo foi escavado só depois da transferência de responsabilidade? Quantas direcções gerais estão a esconder-se da chuva neste caso? Quantos autores de planos de lavra, quantos agentes do Estado os aprovaram, quantos agentes da inspecção da DGGM, quantos funcionários da DR Economia, delegação de Évora, quantos funcionários da JAE. Qualquer inquérito deste tipo tem de olhar para a culpa do estado a que o Estado chegou. Como são tantos os responsáveis a que se chegou neste campo, a culpa é tão diluída que dá para um mega-processo que nunca mais vai produzir sentenças, ou se as produz, serão "penas suspensas" ou ridículas, ou os responsáveis já são tão velhos que já estão reformados ou já morreram.

Ainda mais uma pergunta a fazer. O que é feito do LNEC neste imbróglio? Segundo o que ouvi do proprietário, foi feita uma pregagem no "bloco" que caiu, com participação (estudo, projecto, fiscalização?) do LNEC. Quem fiscalizou? Sabemos bem que o LNEC continua a ser uma estrela do nosso céu da tecnologia, mas será suficiente para o isentar, até de ser ouvido?

João Messias, Algés

Professores

Já antes referimos a distinção entre perseverança e teimosia: a primeira é virtude, a segunda defeito. Já aqui salientámos a teimosia dum primeiro-ministro que em tempo foi atrasando a substituição de alguns ministros, dessa forma prejudicando o país. Entretanto o veto presidencial ao decreto sobre a contagem de tempo de serviço dos docentes exige agora seriedade de negociação e respeito pelo princípio constitucional da igualdade. O Governo, que manteve uma postura intransigente e pouco curial, “lamenta” agora que os docentes não possam usufruir desde 1 de Janeiro da contagem proposta?! Bem, mais não faz que derramar lágrimas de crocodilo, até porque, afinal, pouquíssimos seriam os docentes a sentirem brevemente os benefícios apontados (apenas os que se encontram em posição de poder ascender imediatamente ao 5.º escalão da carreira!).

José Sousa Dias, Ourém

