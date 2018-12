Portagens na A1 aumentam 15 cêntimos e na A2 sobem 25 cêntimos

A Brisa anunciou esta segunda-feira a actualização nas principais auto-estradas em que é a concessionária. O aumento médio é de 0,94%.

"De acordo com os mecanismos de actualização de taxas, previstos no respectivo contrato de concessão, as tarifas de portagem irão registar, em 2019, uma actualização média de 0,94%. Este valor tem como referência, conforme legalmente estipulado, a taxa de inflação homóloga – no continente, sem habitação – de Outubro", explica a Brisa em comunicado

Este aumento significa que percorrer a A1 entre Lisboa e Porto vai custar mais 15 cêntimos em 2019, uma subida inferior aos 45 cêntimos registados este ano que agora termina.

Na A2, a subida é de 25 cêntimos, o mesmo valor do aumento para 2018.

Na A6, a actualização representa uma subida de 10 cêntimos.

Na actualização divulgada pela Brisa, destaque ainda para a subida de 10 cêntimos na CREL, de cinco cêntimos na A3 e de 10 cêntimos na A4. Na auto-estrada de Cascais, a A5, o preço mantém-se inalterado.

