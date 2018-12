O habilidoso

A decisão de António Costa de indemnizar as vítimas do desastre de Borba, numa operação a que poderíamos apelidar de "coração grande", mereceu os encómios de toda a gente, inclusive do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas até neste gesto está a habilidade/manhosice do primeiro-ministro: ao dizer que vai apurar as responsabilidades das causas do desastre e poder vir a ser ressarcido das indemnizações agora autorizadas, quer sacudir do capote governamental qualquer responsabilidade sobre o acidente, ao mesmo tempo que tomou um gesto aplaudido por muita gente. Governar é também uma arte, não é só um trabalho técnico.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Desigualdade de Género

Em Portugal, a desigualdade salarial de género atinge 17%, o que reflecte essencialmente a ausência/défice de mulheres em posições de topo, nas empresas e outros organismos. Geralmente, atribui-se o nascimento dos filhos como o principal responsável pela quebra nas progressões das carreiras das mulheres e consequente degradação da sua remuneração. No entanto, abordados anonimamente, numerosos CEO de companhias americanas confessaram que optam por promover homens, com medo de surgirem potenciais acusações de assédio sexual. No mesmo inquérito, referem alguma preocupação em trabalhar, viajar ou almoçar, a sós, com profissionais do sexo feminino.

Mais uma vez, parece importante procurar estabelecer regras de conduta no local de trabalho e evitar que medos infundados de acusações de assédio sexual possam agravar a desigualdade salarial, entre género.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Plástico

A conversa é antiga mas a vontade parece pouca. Discute-se muito sobre o projecto de acabar com o plástico que tudo embala, e agora até a servir de arma de morticínio na fauna marinha, que procura alimento. Matéria perigosa, que merece imensa discussão e alargados projectos para a sua eliminação, surge-nos sob diversas formas de embalagens de demagogia com que nos alimentam desde o pequeno almoço até ao jantar. Dizem ser preocupação de especialistas e de ministérios do Ambiente e de Governos que gastam comissões.

Já há sectores comerciais que até dão prémio a quem souber dar bom uso para a sua recolha e reciclagem, que serve de engano enquanto incentivo ao consumo. Mas como não há bela sem senão, eis que os criadores e produtores de embalagens tetra pack, que até agora colocavam no mercado vasilhame só em cartão, decidiram meter na caixa do leite e dos sumos, com o fim de tratarem da saúde do povo, uma tampa em plástico e deste modo facilitar o uso da coisa. Sistema até agora dispensável, que só vem fazer mais lixo. Para além do produto ficar mais caro ao consumidor, ainda por cima lhe metem na abertura, uma rolha que contribui para a poluição - a tampa.

Joaquim A. Moura - Penafiel

