Sérvios na rua contra o Presidente pela quarta semana consecutiva

Este fim-de-semana foram uns 25 mil a manifestar-se no centro de Belgrado. Gritam slogans contra o Governo e, em particular, contra o Presidente, Aleksander Vucic. São membros da oposição ou simples cidadãos que pedem liberdade de imprensa e o fim dos ataques aos jornalistas e aos opositores. Foi o quarto protesto em quatro semanas.

“Esta é uma manifestação de cidadãos contra a situação no país, que está económica e politicamente complicada, mesmo crítica, há demasiado tempo”, disse à agência de notícias AFP o manifestante Vladimir Tosic. Os protestos têm sido marcados pela Aliança para a Sérvia, que junta diferentes partidos e organizações, mas nas ruas não há símbolos de filiação política. “Vucic ladrão” entoaram alguns; “Chega de mentiras” lia-se em cartazes.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vucic, um nacionalista radical que se tornou num defensor da adesão à União Europeia, é acusado de ter estabelecido uma governação autocrática e de exercer total controlo sobre os media, usando-os para atacar os seus opositores. No último relatório sobre a Sérvia, o Parlamento Europeu “encoraja fortemente” as autoridades a “melhorar a situação da liberdade de expressão e da liberdade dos media”.

PUB

PUB

Estes protestos – manifestações da oposição são raras na Sérvia desde as que contribuíram para a saída do poder de Slobodan Milosevic, derrotado nas urnas em 2000 – começaram quando um líder de um partido na oposição foi espancado antes de um comício, em Novembro. Representam o maior desafio que Vucic, no poder desde 2012, já enfrentou.

O seu Partido Progressista Sérvio lidera uma coligação que tem uma maioria confortável de 160 deputados num Parlamento de 250. E todas as sondagens indicam que voltaria a vencer em caso de eleições; as próximas estão previstas para 2020. Num comentário à quarta semana de protestos, Vucic afirmou-se “pronto a ouvir os cidadãos que se manifestam mas não os mentirosos da oposição”.

PUB