Antigo ministro das Finanças de Moçambique foi preso e vai ser extraditado para os EUA

O antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang foi detido no sábado, na África do Sul, e vai ser extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado de ​lavagem de dinheiro e fraude financeira. Pelos vários crimes, pode ser condenado uma pena cumulativa de 45 anos de prisão.

A prisão foi confirmada neste domingo pela embaixada de Moçambique em Pretória, diz a agência Lusa.

Manuel Chang foi detido ao abrigo de um mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos a 27 de Dezembro, sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro, especificou fonte da embaixada sul-africana citada pelo canal privado de televisão de Moçambique STV.

De acordo com o jornal electrónico Carta de Moçambique, os americanos já pediram a extradição do antigo ministro moçambicano e actual deputado na Assembleia da República pela Renamo, o partido no poder.

Manuel Chang foi ministro das Finanças de Moçambique no Governo de Armando Guebuza, entre 2005 e 2010. É um dos envolvidos nas chamadas dívidas ocultas, contraídas indevidamente no período de Gebuza – serão 1,35 milhões de euros, tendo parte dele sido usado para a compra de equipamento militar, segundo explica a edição em português da Deutsche Welle.

Contactado pela Lusa, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Inácio Dina, disse que a corporação ainda não recebeu uma informação oficial sobre o caso.

O Carta de Moçambique diz que há outros moçambicanos "sob a mira do FBI", a polícia federal dos EUA. "Chang e outras figuras de revelo, cujos nomes ainda não podemos relevar, são indicados como estando ligados a uma pequena entidade financeira operando em Maputo (que também ainda não podemos revelar), através da qual faziam operações fraudulentas", escreve o jornal.

Uma fonte identificada como jurista disse ao Carta de Moçambique que a prisão de Manuel Chang é "o inicio da revelação de vários casos de grande corrupção e branqueamento de dinheiro em Moçambique, envolvendo as elites políticas locais".

