Três candidatos para a última vaga na final a quatro

O futebol português despede-se hoje de 2018 com o encerramento da fase de grupos da Taça da Liga. No Grupo C a primeira posição ainda não está entregue, e há nada menos do que três candidatos à vaga na final a quatro da competição, que vai decorrer em Braga no final de Janeiro. Só o Belenenses SAD já não tem hipóteses de seguir em frente, ao contrário de FC Porto, Chaves e Varzim, que vão disputar o derradeiro lugar disponível.

No regresso ao Jamor, onde já jogou esta época (logo na segunda jornada do campeonato os “dragões” venceram por 2-3), a equipa de Sérgio Conceição quer terminar o ano com uma vitória que lhe permita obter um feito inédito. Depois de ter igualado o registo histórico de 15 triunfos consecutivos de Artur Jorge em 1984-85, o FC Porto visita o Belenenses SAD (17h, SP-TV1) com o objectivo de superar essa marca. “É um jogo importantíssimo. Ganhando, conseguimos o acesso a uma meia-final de um objectivo que nós temos, a Taça da Liga. Iria coincidir também com a 16.ª vitória consecutiva e viria acabar da melhor forma um ano que foi muito bom”, sublinhou o treinador do FC Porto.

“Para nós é importante garantir a presença na final four, como no ano passado. O Belenenses, não jogando para a qualificação, poderá jogar de forma mais tranquila e isso até pode ser até uma vantagem em relação aos outros dois jogos que fizemos contra eles”, acrescentou Sérgio Conceição – para além do duelo da segunda jornada, os “dragões” também bateram a equipa de Silas (2-0) na quarta eliminatória da Taça de Portugal. “É um jogo onde temos de ganhar, mas também estarmos atentos à forma como se vai desenrolar o jogo em Chaves”, concluiu.

Disputada a mais de 450 quilómetros de distância do Jamor, a outra partida do Grupo C (17h, SP-TV3) interessa ao FC Porto porque tanto Chaves como Varzim têm ainda aspirações a seguir em frente na Taça da Liga. Os flavienses têm os mesmos pontos que os “dragões”, e os poveiros somam menos um – ou seja, caso o FC Porto empate, o vencedor da partida em Chaves garante a qualificação. Se a equipa de Sérgio Conceição perder, o Chaves apura-se com um empate (o Varzim continua a precisar de ganhar).

“Não se consegue jogar em dois campos ao mesmo tempo. Independentemente do que possa acontecer no jogo do FC Porto, sabemos que a nossa obrigação é vencer. Depois de vencermos, logo vamos ver se é suficiente ou não para passar à final four”, vincou o treinador do Chaves, Tiago Fernandes, que ainda não se estreou a ganhar ao comando do clube. O técnico averbou três derrotas consecutivas, com um golo marcado e seis sofridos.

