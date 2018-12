Manchester United despede-se de 2018 com melhor série da época

Três jogos como treinador do Manchester United e três vitórias para Ole Gunnar Solskjaer. O sucessor de José Mourinho no comando dos “red devils” só sabe ganhar, e despediu-se de 2018 com a melhor série da temporada: três triunfos consecutivos, o que aconteceu pela primeira vez em 2018-19. Depois de Cardiff e Huddersfield, neste domingo a “vítima” foi o Bournemouth (4-1).

Proscrito por Mourinho, Pogba foi recuperado por Solskjaer e está a retribuir a confiança do técnico norueguês: foi o melhor do Manchester United na goleada ao Bournemouth, com dois golos e uma assistência – já leva quatro golos e três assistências desde que Solskjaer assumiu o comando técnico do clube.

O francês inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, na sequência de um lance genial de Rashford pela direita. O internacional inglês passou por dois adversários e entregou a bola a Pogba, que esticou o pé direito e empurrou para o fundo da baliza do Bournemouth.

Sem levantar o pé do acelerador, o Manchester United continuou a controlar a partida e aos 32’ ampliou a vantagem: Ander Herrera fez um cruzamento teleguiado e Pogba elevou-se para desferir um cabeceamento imparável.

Aos 45’ Rashford fez o 3-0, após passe de Martial, mas no período de compensação o Bournemouth conseguiu reduzir: a sequência de um pontapé de canto, Brooks fez o cruzamento para Aké desviar de cabeça.

Não chegou a ser um sobressalto para os “red devils”, que continuaram a ser a melhor equipa no segundo tempo. Lukaku, lançado minutos antes por Solskjaer, estabeleceu o resultado final aos 72’, após passe de Pogba. O avançado belga estava ligeiramente adiantado, mas o lance não foi invalidado.

Pogba ainda atirou ao poste da baliza do Bournemouth, e aos 79’ o Manchester United ficou reduzido a dez jogadores, após expulsão de Bailly por entrada dura sobre Fraser. Mas a inferioridade numérica não chegou para causar sobressaltos a uma equipa que vai recuperando confiança a cada dia que passa.

O Manchester United passou a somar 35 pontos, menos três do que o quinto classificado, o Arsenal.

