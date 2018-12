Manchester City regressa às vitórias

Três derrotas em quatro jornadas da Premier League é o que de mais parecido o Manchester City teve com uma crise, mas a equipa de Pep Guardiola encerrou o ano 2018 com um triunfo. Na visita ao Southampton, os “citizens” impuseram-se por 1-3 e regressaram ao segundo lugar da classificação.

Após perder com Chelsea, Crystal Palace e Leicester City, o Manchester City deixou para trás a fase negativa e fechou o ano com uma vitória tranquila perante o Southampton, que luta para fugir aos lugares próximos da zona de despromoção.

O resultado ficou feito durante a primeira parte e o marcador foi inaugurado aos dez minutos, após uma assistência do português Bernardo Silva: o passe foi para David Silva, que adiantou o Manchester City.

O Southampton reagiu e conseguiu chegar ao empate, por intermédio de Hojbjerg, mas os “citizens” desferiram duas estocadas fatais mesmo antes do intervalo. Aos 45’ regressaram à vantagem na sequência de uma jogada de Sterling, com a bola a ressaltar em Ward-Prowse e a entrar na baliza defendida por Alex McCarthy. E, já no período de compensação, Agüero marcou de cabeça o 1-3.

Na segunda parte a equipa de Pep Guardiola pôde gerir a vantagem, garantindo mais três pontos na classificação da Premier League: passou a somar 47 e regressou à segunda posição, ultrapassando o Tottenham (derrotado no sábado pelo Wolverhampton de Nuno Espírito Santo), e seguindo a sete pontos do líder Liverpool.

Em quarto lugar surge o Chelsea, agora a dois pontos do Tottenham, que neste domingo visitou e venceu o Crystal Palace por 0-1. Um golo solitário do francês N’Golo Kanté bastou para a equipa de Maurizio Sarri somar a terceira vitória consecutiva fora de casa.

