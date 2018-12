Carlsen mantém o título mundial de rápidas

Magnus Carlsen falhou o objectivo de conquistar a tripla coroa, mas fechou o ano com chave de ouro ao renovar o título mundial de partidas rápidas, que alia ao da modalidade rainha, que já possui desde 2013.

Depois do resultado menos bom no Mundial de semi-rápidas, 5º classificado, Carlsen regressou mais determinado que nunca para vencer o Mundial de partidas relâmpago, em que cada jogador dispõe de apenas três minutos para toda a partida, com dois segundos de incremento por movimento. E o norueguês não deu mesmo hipóteses à concorrência, terminando invicto as 21 jornadas e contabilizando uns fantásticos 17 pontos, que lhe permitiram alicerçar ainda mais o estatuto de número um desta variante do xadrez.

A segunda posição foi alcançada pelo jovem polaco Jan-Krzysztof Duda, o único dos 202 participantes que se manteve na discussão do título até à última ronda. Hikaru Nakamura obteve o bronze, tal como nas semi-rápidas, partilhando a quarta posição um quarteto de respeito, o arménio Levon Aronian e os russos Peter Svidler, Ian Nepomniachtchi e Sergei Karjakin

