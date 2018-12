Ex-jogador do Benfica, António Simões, assaltado e hospitalizado

O antigo futebolista português António Simões foi assaltado no sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde pretendia passar o fim do ano, tendo sido hospitalizado e transportado para Portugal no seguimento dos ferimentos sofridos, segundo a imprensa.

De acordo com o jornal Asemanaonline, o assalto aconteceu na tarde de sábado e no seu seguimento a antiga glória do Benfica deslocou uma perna, pelo que foi assistido no Hospital Dr. Agostinho Neto, na capital cabo-verdiana.

O jornal cita o presidente da Casa do Benfica da Praia, segundo o qual o antigo jogador deslocou uma perna e teve de regressar hoje a Portugal "para receber cuidados médicos adequados".

A mesma fonte adiantou ao jornal que "o assaltante já foi capturado pela polícia".

A identificação do detido, bem como o local onde o futebolista foi assaltado e a arma utilizada no crime não foram revelados.

António Simões pertenceu à famosa geração de 60, que conquistou uma Taça dos Campeões pelo Benfica e o terceiro lugar no Mundial de 1966 com a selecção portuguesa.

António Simões esteve 16 épocas ao serviço do Benfica.

