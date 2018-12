Bombeiros vão manter a suspensão dos protestos

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) decidiu neste sábado manter a suspensão dos protestos que tinha sido decidida a 18 de Dezembro depois de uma reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“Está suspensa qualquer tipo de pressão. Queremos viver na paz, com a resolução dos problemas”, disse aos jornalistas o presidente da LBP, Jaime Marta Soares, no final da reunião. O responsável da Liga indicara antes que que na reunião com Eduardo Cabrita tinha ficado “definido um compromisso com o ministro" de que "seriam enviadas propostas devidamente preparadas até 29 de Dezembro”.

O presidente da LBP escusou-se a adiantar aos jornalistas quais foram as propostas apresentadas, mas existem indicações de que várias das exigências da liga terão sido aceites, como, por exemplo, a criação de uma direcção nacional dos bombeiros e o incremento de incentivos ao voluntariado.

Antes da reunião com o ministro, os bombeiros cumpriram dez dias de protestos durante os quais se recusaram a comunicar à Protecção Civil as ocorrências que iam registando. Este movimento tinha como alvo a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Protecção Civil, aprovada pelo Governo em Outubro.

A LBP classificou a proposta como "completamente desajustada da realidade do país" e considerou que vai interferir na autonomia das associações de bombeiros. A liga reivindicou uma direcção nacional de bombeiros "autónoma, independente e com orçamento próprio", um comando autónomo de bombeiros e o cartão social do bombeiro.

