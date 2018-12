Acidente na A28 faz um ferido grave

Um acidente na madrugada deste sábado provocou ferimentos graves a um homem com cerca de 50 anos. Um choque entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo levou ao corte de circulação na A28 durante mais de uma hora no sentido Porto -- Viana do Castelo, confirmou ao PÚBLICO fonte dos bombeiros de Matosinhos - Leça que esteve presente no local.

O acidente teve lugar junto à saída Freixieiro - Perafita. O condutor do motociclo sofreu ferimentos graves, adianta a mesma fonte. No local estiveram presentes três ambulâncias (duas dos bombeiros de Matosinhos e uma de Leixões) e ainda um veículo de desencarceramento.

