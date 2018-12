Um brinde aos barões, condessas e monges que criaram este vinho de Bordéus

De Bordéus até à região de Champanhe vai uma grande distância – cerca de 700 quilómetros –, mas nada melhor para terminar um périplo dedicado aos melhores néctares franceses do que dedicar algumas horas àquele que ficou conhecido como o vinho dos reis. Com a vantagem de isso acontecer numa das casas mais conhecidas a nível mundial, a Moët & Chandon.

Situada na pequena vila de Épernay – que rivaliza com Reims o título de capital do champanhe –, conta com mais de 270 anos de história e continua a andar na boca do mundo. Por falar nisso: se é uma dessas pessoas que tem por hábito anular a última letra (t) da palavra Moët, fique a saber que anda a fazer asneira. “É M-o-ë-t, tem de se pronunciar o t”, começa por alertar a nossa guia, uma cidadã francesa que já viveu em Portugal – mais concretamente na Madeira – e que, por isso mesmo, consegue receber-nos na língua de Camões. Com uma ou outra palavra a puxar para o espanhol, mas sem perder o foco no português.

De visita à casa fundada por Claude Moët, em 1743, descobrimos que essa associação da marca ao glamour já vem de muito longe. Se dúvidas houvesse, ali está a prova, dentro da propriedade, e aos olhos de todos os visitantes: uma “miniatura” de Versalhes, mandada construir pelo neto do fundador da casa, Jean-Remy Moët, para receber os ilustres convidados, entre os quais Napoleão.

Para além dos palácios, a propriedade estende-se ao longo de 1200 hectares de vinhedo, um número aparentemente grande, mas insuficiente para a produção anual da marca. “Temos de comprar a outros produtores da região, com o privilégio de escolhermos os melhores”, assegura Elia, a guia. Sim, porque também no que diz respeito à produção de champanhe há uma série de preceitos que têm de ser acautelados. Exemplos? “Nem todas as aldeias da região podem produzir champanhe. Apenas 320 o podem fazer e, entre estas, 17 são gran cru e 44 são premiers cru, ou seja, é daí que vêm as melhores uvas”, conta.

Para conhecer os verdadeiros tesouros da marca é preciso descer abaixo do solo, entrando numa adega que tem 28 quilómetros de extensão. E se o número lhe parecer exagerado, pense que esta é apenas uma parte de uma total de “120 quilómetros de adegas subterrâneas” que existem em Épernay. Lá dentro, e para além do vinho, encontrará, também, pontos históricos, como é o caso da Galeria Imperial, que pretende celebrar a amizade entre Jean-Remy Moët e Napoleão.