AS Roma derrota Parma de Bruno Alves

A AS Roma, adversária do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, venceu neste sábado em Parma, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada da Serie A, garantindo o segundo triunfo consecutivo na competição e a subida ao quinto lugar do campeonato italiano.

No Ennio Tardini, com o capitão Bruno Alves a titular na equipa da casa, a AS Roma marcou os dois golos na segunda parte. O primeiro foi apontado pelo ex-benfiquista Bryan Cristante, aos 58’, e o promissor extremo turco Cengiz Under, aos 75’, fixou o resultado final.

PUB

Os romanos, que defrontam os “dragões” em Itália a 12 de Fevereiro e 6 de Março no Porto, têm tido uma época muito irregular, mas fecham a primeira volta ultrapassando na classificação a Sampdoria, que perdeu com a Juventus, e à espera do que o AC Milan fará com a SPAL.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o Inter saiu vitorioso na visita ao Empoli. Com o internacional João Mário em campo nos 90 minutos, a equipa de Milão segurou os três pontos graças a um golo do internacional senegalês Balde Keita, aos 72 minutos.

PUB

Nas restantes partidas já disputadas na 19.ª jornada da Serie A, a Lazio tropeçou ao empatar em casa Roma com o Torino (1-1), enquanto a Atalanta conseguiu a goleada da ronda: 6-2 no terreno do Sassuolo (11.º) por 6-2. O Chievo e a Udinese também venceram, frente ao Frosinone (1-0) e o Cagliari (2-0), respectivamente.

Com Miguel Veloso em campo a partir do minuto 59 – Pedro Pereira não saiu do banco -, o Génova empatou a zero em casa contra a Fiorentina.

PUB