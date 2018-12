Marco Silva volta aos maus resultados em Brighton

O resultado robusto (5-1) conquistado na quarta-feira no Turf Moor, em Burnley, parecia ser o aditivo que o Everton necessitava para inverter um ciclo negativo de resultados, mas a equipa de Liverpool voltou a tropeçar neste sábado. Com André Gomes no “onze”, a equipa de Marco Silva foi derrotada em Brighton, por 1-0, e caiu para o 10.º lugar da Premier League.

Marco Silva não guardará boas recordações do último mês de 2018. Apesar da goleada conseguida em Burnley, Dezembro vai terminar para o Everton com um saldo bem negativo: em sete jogos, quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

No Falmer Stadium, na costa Sul de Inglaterra, os “toffees​” foram pouco felizes na finalização e Marco Silva acabou por ver castigada a pouco eficácia da sua equipa com a derrota. O golo que garantiu a vitória ao Brighton foi marcado pelo avançado holandês Jurgen Locadia, aos 59’, na sequência de um canto.

O Watford, com Domingos Quina em campo durante 59 minutos, esteve a perder frente ao Newcastle, mas evitou o desaire já perto do final, com um golo do médio francês Abdoulaye Doucouré, que tinha entrado para o lugar do internacional sub-19 português.

O Leicester de Ricardo Pereira – Adrien voltou a não ser convocado -, que nas duas últimas jornadas tinha batido o Chelsea e o Manchester City, desperdiçou uma grande penalidade e acabou por ser batido em casa pelo Cardiff, com o golo da vitória dos galeses a ser marcado pelo espanhol Víctor Camarasa em período de descontos.

O duelo entre os dois últimos classificados também foi resolvido já depois do minuto 90. No Craven Cottage, em Londres, o internacional sérvio Aleksandar Mitrovic fez o golo que garantiu os três pontos ao Fulham contra o Huddersfield.

