Liverpool atropela Arsenal em Anfield Road

Já lá vão quase três décadas desde que o Liverpool conquistou pela última vez a Premier League, mas a cada jornada que passa os adeptos dos “reds” vão reforçando a esperança de que esta época Jürgen Klopp vai repetir a proeza de Kenny Dalglish, o último treinador a conquistar o título inglês em Anfield Road. Ao contrário da concorrência, que vai mostrando pouca consistência, o Liverpool continua sem fraquejar na liga inglesa e neste sábado somou a nona vitória consecutiva na prova de forma arrebatadora: 5-1 frente ao Arsenal.

Poucos minutos depois do vice-líder da Premier League tropeçar em Wembley contra o Wolverhampton, o Liverpool confirmou que a estrela de Unai Emery começa a perder brilho. Após uma fase em que somou bons resultados, o treinador espanhol do Arsenal venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou e em Anfield Road os londrinos caíram com estrondo.

O jogo até começou bem para Emery, que aos 11’ viu o defesa Maitland-Niles colocar os “gunners” em vantagem, mas a partir daí começou o festival do Liverpool. Aos 14’, Roberto Firmino empatou e dois minutos depois o internacional brasileiro colocou os “reds” na frente do marcador.

A rápida reviravolta deixou marcas no Arsenal e, ainda antes do intervalo, o Liverpool já tinha construído uma goleada: Sadio Mane fez o 3-1, aos 32’, e no minuto 45 o egípcio Salah, de grande penalidade, fez o 4-1.

Na segunda parte, o jogo perdeu intensidade, mas o Liverpool manteve sempre o controlo e Firmino, no segundo penálti do jogo, completou o seu “hat-trick” e fixou a goleada em 5-1.

Com 17 vitórias e três empates em 20 jornadas, Jürgen Klopp terminará, na pior das hipóteses, com sete pontos de vantagem sobre vice-líder – caso o Manchester City vença em Southampton neste domingo -, e na próxima quinta-feira, no fecho da 21.ª jornada da Premier League, haverá um duelo entre o City e o Liverpool, em Manchester.

