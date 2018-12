Dois golos de Cristiano Ronaldo e recorde de pontos para a Juventus

Um 'bis' de Cristiano Ronaldo permitiu hoje à Juventus (2-1) regressar aos triunfos no campeonato italiano de futebol, num jogo da 19.ª jornada, em que foi anulado um golo à Sampdoria já nos descontos.

O triunfo, com influência decisiva do videoárbitro (VAR), permitiu à Juventus fechar a primeira volta sem derrotas (17 vitórias e dois empates) e com um recorde de 53 pontos, mais 12 do que o Nápoles, segundo classificado, que ainda hoje recebe o Bolonha.

O internacional português marcou praticamente a "abrir" o jogo em Turim, aos dois minutos, mas a Sampdoria reduziu ainda antes do intervalo, de grande penalidade, com Quagliarella a fazer o 1-1, aos 33 minutos, depois de o videoárbitro ter alertado para uma mão na bola.

As imagens de vídeo voltaram a ser determinantes na segunda parte, em novo penálti, também por alegado braço na bola, com Cristiano Ronaldo a marcar e a isolar-se na liderança dos marcadores do campeonato, com 14 golos, mais um do que Piatek, do Génova.

O jogador português, que tinha começado no banco na anterior jornada, na qual acabaria por entrar e dar o empate em casa do Atalanta (2-2), voltou a ser decisivo.

O jogo não foi fácil para o árbitro Paolo Valeri, que ainda anulou, uma vez mais com recurso ao VAR, um golo a Saponara, considerando que o lance resultou depois de uma primeira acção em que o futebolista vinha de fora de jogo.

Entre os jogos que hoje completam a 19.ª jornada, além do Nápoles-Bolonha, realce também para a visita do Inter de Milão ao Empoli, e a deslocação da Roma, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, a Parma.

