Associação Bento de Jesus Caraça quer promover "a cultura integral do indivíduo"

Um grupo de quase cem pessoas decidiu fundar a Associação Bento de Jesus Caraça (ABJC) para promover "a cultura integral do indivíduo", conceito do matemático e resistente antifascista (Vila Viçosa, 1901 - Lisboa, 1948), que, consideram os promotores, se mantém "tão actual" hoje como há 80 anos.

O grupo, composto sobretudo por pessoas oriundas do meio académico, pretende divulgar o pensamento do autor de A Cultura Integral do Indivíduo, conferência proferida em 1933, por entender que é "importante para a revitalização da sociedade portuguesa", disse à agência Lusa o presidente da associação, Luís Saraiva: "Agora que a informação está disponível em enormes quantidades e não filtrada para as pessoas", a figura de Bento de Jesus Caraça, na sua defesa da emancipação do ser humano pelo conhecimento, "é a melhor arma para se ser crítico perante a sociedade", considerou.

A associação, apresentada a 10 de Dezembro, tem já marcadas para 2019 as suas primeiras actividades, entre as quais se incluem dois colóquios: um primeiro a realizar em Coimbra, na Primavera, com o tema "'A Cultura Integral do Indivíduo' à luz dos desafios actuais da sociedade", e um segundo, no Outono, sobre a actualidade da Biblioteca Cosmos, fundada por Bento de Jesus Caraça, projecto de que resultou a edição de centena e meia de livros de divulgação científica.

PUB

PUB

PUB

"Entendeu-se que não estava a ser feita uma divulgação abrangente do que [Bento de Jesus Caraça] fez e pensou e [que] seria oportuno fazer-se uma associação que possibilitasse uma intervenção activa na sociedade portuguesa", disse à Lusa o presidente da associação recém-formada.

Segundo Luís Saraiva, a associação pretende também avançar em 2019 com uma discussão sobre o actual sistema educativo, à luz do conceito da cultura integral do indivíduo, apresentando, posteriormente, propostas para um ensino em que se cultive a cidadania e permita às pessoas serem "críticas e activas em relação ao mundo que as rodeia". Também em 2019, a associação pretende publicar uma fotobiografia do professor universitário e militante do Partido Comunista, informou o presidente da ABJC.

"É preciso aprender, experimentar e questionar. Essa atitude, essa maneira de olhar [em redor] era a maneira que Bento de Jesus Caraça tinha em relação ao mundo à sua volta", disse à Lusa o presidente do conselho geral da associação, e filho de Bento de Jesus Caraça, João Caraça.

Para João Caraça, o pensamento de seu pai "é tão importante hoje como era na altura". "Queremos viver o tempo de hoje e, sobretudo, criar um futuro agradável de viver e onde haja alternativas. Queremos mostrar, por um esforço de raciocínio e análise das circunstâncias, que há sempre alternativas. A nossa obrigação é descobri-las, analisá-las e escolher", afirmou.

Segundo João Caraça, "a cultura integral do indivíduo é uma cultura da interrogação, e é preciso que continuemos a interrogar-nos" e à "sociedade que nos rodeia".

A associação tem um site através do qual qualquer pessoa se pode tornar sócio.

PUB

Além da Fotobiografia, por Natália Bebiano, está também prevista a publicação de A Lisboa de Bento de Jesus Caraça, por Helena Neves, e a reedição dos ensaios de A Cultura Integral do Indivíduo –​ Problema Central do Nosso Tempo, do matemático e pedagogo português que foi catedrático do antigo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.

Bento de Jesus Caraça nasceu a 18 de Abril de 1901, em Vila Viçosa, formou-se no Instituto Superior de Comércio –​ na origem do actual Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) –, e chegou à posição de professor catedrático em 1929, com apenas 28 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Criou o Centro de Estudos de Matemáticas Aplicadas à Economia, a Gazeta da Matemática, esteve no núcleo fundador da Sociedade Portuguesa de Matemática, que veio a dirigir, e publicou, em 1941, a primeira versão de uma das obras de referência daquela disciplina, em Portugal, Os Conceitos Fundamentais da Matemática.

Pedagogo, apaixonado pela arte, Bento de Jesus Caraça fundou igualmente a Biblioteca Cosmos, colaborou em revistas como a Seara Nova e a Vértice, trabalhou na reanimação da Universidade Popular e esteve na luta pela liberdade durante a ditadura do Estado Novo, tendo aderido ao Partido Comunista Português e participado no Movimento de Unidade Democrática (MUD) – facto que o levou à Prisão do Aljube, em Lisboa, e ao afastamento da actividade docente.

Em A Cultura Integral do Indivíduo, dizia: "Conseguirá a humanidade, num grande estremecimento de todo o seu imenso corpo, tomar finalmente consciência de si mesma, revelar a si própria a sua alma colectiva, feita do desenvolvimento ao máximo, pela cultura, da personalidade de todos os seus membros? Eis a grande tarefa que está posta, com toda a sua simplicidade crua, à nossa geração – despertar a alma colectiva das massas".

PUB