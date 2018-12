Vulcão Anak Krakatau sofreu colapso parcial

Imagens de satélite confirmam que o vulcão Anak Krakatau​​, na Indonésia, perdeu mais de dois terços da sua altura e volume originais. Coloca-se a hipótese de que muita desta massa tenha deslizado para o mar num movimento único e contínuo a 22 de Dezembro, algo que pode ter contribuído para a formação de ondas de cinco metros que atingiram as zonas de Java e Sumatra no dia seguinte e causaram mais de 400 mortes.

As violentas erupções – e o perímetro de segurança a circundar o vulcão — não permitem análises próximas. Para já, apenas as imagens de satélite podem dar uma ideia daquilo que se está a passar com o Anak Krakatau​​. A altura do vulcão diminuiu de 340 para 110 metros, estimando-se que mais de 150 milhões de metros cúbicos de matéria tenha caído à água. A BBC refere um estudo realizado há seis anos, no qual os cientistas previram um colapso parcial do vulcão que, por sua vez, teria impacto na altura das ondas e poderia afectar as zonas costeiras, como ficou comprovado no dia 23 de Dezembro.

PUB

Segundo alguns especialistas, o colapso do vulcão pode ter consequências graves, no que diz respeito à força das erupções: “A grande diferença é que, ao contrário do que acontecia antes do colapso, o magma está a ser libertado directamente para o mar, portanto as erupções são mais violentas e estão a criar a sua própria ‘tempestade vulcânica’ por causa de toda a cinza, vapor e gases vulcânicos”, afirma Erik Klemetti, especialista em vulcões da universidade norte-americana de Denison, no Estado do Ohio, citado pelo Wall Street Journal.

PUB

PUB

Foto Quantidade de cinza tem dificultado observações Antara Foto Agency / Reuters

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na sexta-feira, as cinzas eram expelidas a uma altura superior a um quilómetro, com erupções a acontecerem minuto a minuto. O Anak Krakatau​​ é “filho de Krakatau​” — o vulcão que, em 1883, destruiu a ilha onde se erguia e matou 36 mil pessoas, numa série de tsunamis. Ambos os vulcões eram pouco activos antes das fortes erupções, passando despercebidos entre a mais de uma centena de vulcões activos na Indonésia. A sismicidade não foi suficiente para colocar em acção a rede de alerta instalada na Indonésia após o tsunami de 2004.

O país asiático tem 127 vulcões activos e muitas centenas de vulcões inactivos, resultado da actividade tectónica do “anel de fogo”, uma área geográfica no Oceano Pacífico com grande actividade geológica.

PUB