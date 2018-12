Praça do Comércio vai ter videovigilância na passagem de ano

O Ministério da Administração Interna (MAI) autorizou esta sexta-feira a utilização de um sistema de videovigilância na Praça do Comércio, em Lisboa, durante a passagem de ano.

Segundo um comunicado do MAI, a Polícia de Segurança Pública irá utilizar seis câmaras para “monitorizar e prevenir eventuais incidentes no local dos festejos”.

O sistema de videovigilância, que funcionará entre as 20h do dia 31 de Dezembro e as 4h do dia 1 de Janeiro, abrangerá, além da Praça do Comércio, toda a Avenida da Ribeira das Naus, lê-se na nota.

A utilização do sistema de videovigilância foi objecto de um parecer favorável da Comissão Nacional de Protecção de Dados, acrescenta o MAI.

Passagem de ano sem copos de vidro, selfie sticks ou megafones

Para além da activação de um sistema de videovigilância, a PSP vai revistar a entrada dos foliões na Praça do Comércio, que será feita através de nove portas. O recinto, que estará pronto para acolher 200 mil pessoas, estará ainda protegido por carris anti-veículo para impedir a entrada não autorizada de automóveis.

Para o local não será permitido transportar mochilas de tamanho superior a uma folha A3, nem se podem levar copos e garrafas de vidro, bem como chapéus-de-chuva com hastes compridas, bancos ou cadeiras, selfie sticks, megafones e buzinas de ar comprimido.

Trânsito condicionado no centro de Lisboa

As celebrações de Ano Novo na capital vão ainda levar ao condicionamento do trânsito a partir de sábado, 29. Segundo uma nota da Câmara de Lisboa divulgada na quarta-feira, nos dias 29 e 30 de Dezembro, é encerrada a circulação no topo norte da Praça do Comércio e na Avenida Ribeira das Naus, entre as 21h e as 23h45.

Já no dia 31, segunda-feira, devido ao elevado número de pessoas esperado no local para a noite de passagem de ano, a Avenida Ribeira das Naus e o topo norte da Praça do Comércio são encerrados à circulação a partir das 17h. O trânsito particular proveniente da Avenida da Liberdade só poderá circular até aos Restauradores, sendo que os transportes públicos podem continuar a circular até as autoridades o permitirem, podendo inverter o sentido da sua marcha no Rossio.

Para o tráfego proveniente da Avenida Almirante Reis, a circulação será interrompida no Martim Moniz, com inversão possível nesta praça, enquanto para o trânsito proveniente de Nascente é feita a interrupção da circulação no viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque, sendo que a Carris poderá inverter o sentido de marcha no Largo do Terreiro do Trigo. Em relação ao tráfego proveniente de Poente, é interrompida a circulação na Avenida D. Carlos I, com desvio para o interior da cidade.

A circulação deverá ser retomada a partir das 4h de dia 1 de Janeiro.

