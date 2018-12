Estas foram as fotogalerias mais vistas (no P3) em 2018

1. Ocidente versus Médio Oriente: Ugur cria montagens para pôr o dedo na ferida

As criações digitais do turco Uğur Gallenkuş nasceram como reacção às desigualdades que regem o mundo moderno. Os dípticos que pautam a sua conta de Instagram contrapõem cenas do quotidiano do mundo ocidental com imagens do dia-a-dia no Médio Oriente, marcado pela guerra. “No Ocidente, existem pessoas que vivem estilos de vida luxuosos, que desfrutam de um ambiente de paz e que revelam pouca preocupação com o desperdício”, disse ao P3, em entrevista. “Eu quero relembrar o Ocidente de que há partes do mundo onde reinam a dor, a fome e a guerra.”

2. Frida Kahlo olha-nos de frente, agora no Porto

Em Julho de 2018, as paredes do Centro Português de Fotografia, no Porto, vestiram-se de Frida Kahlo. As 241 imagens que compõem a exposição — e que passaram, anteriormente, pelo Pavilhão Preto do Museu da Cidade, em Lisboa — estiveram mais de 50 anos fechadas na Casa Azul (residência da artista e, actualmente, Museu Frida Kahlo) e foram retiradas de um arquivo que continha cerca de 6500 fotografias. O P3 levantou o véu expondo, nesta fotogaleria, 15 imagens.

3. Um retrato cru do trabalho sexual em Madrid

Numa famosa artéria central de Madrid, o fotógrafo holandês Jamèl Van de Pas foi abordado por trabalhadoras do sexo de origem búlgara e romena que lhe perguntaram directamente se estava interessado nos seus serviços. "Disse-lhes que não", assegurou o fotógrafo, em entrevista ao P3, em Agosto de 2018. "Perguntei-lhes se haveria algum problema se as fotografasse." Pagou a quantia necessária "para livrá-las de qualquer problema com os seus proxenetas" e seguiu, na sua companhia, para um quarto privado. Os encontros multiplicaram-se e as imagens, que compõem o projecto Dark Room, constituem prova de uma realidade, para muitos, incómoda.

4. A terra abre-se com a seca na Austrália

As imagens aéreas captadas pela agência Reuters, na zona Este da Austrália, revelam os impressionantes efeitos da "pior seca de uma geração", como foi descrita pelos agricultores locais. Perante as enormes e impactantes fissuras que se formaram no solo, o Governo australiano activou um fundo de emergência de mais de mil milhões de euros para fazer face aos estragos causados pelo Verão mais quente de que há registo na região.

5. National Geographic: nas melhores fotografias de 2018 há um cemitério de carros no meio do deserto

A National Geographic anunciou, a 6 de Dezembro último, os vencedores do concurso Photographer of the Year 2018. O grande premiado foi Jassen Todorov, com uma imagem intitulada Unreal, que retrata os "milhares de automóveis da Volkswagen e Audi que jazem no deserto de Mojave, na Califórnia". O P3 seleccionou 42 fotografias de entre várias centenas distinguidas pela organização do concurso.

