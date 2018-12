Morreu João Carvalho, o primeiro presidente do Politécnico do Cávado e Ave

O primeiro presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), João Carvalho, morreu esta sexta-feira, aos 62 anos, em Braga. Segundo uma nota do instituto, o professor João Carvalho foi o primeiro director da Escola Superior de Gestão do IPCA, em 1996, e presidente da Comissão Instaladora do instituto durante cinco anos. Foi também o primeiro presidente eleito do IPCA, em 2011, cargo a que renunciou em 2017, por razões de saúde.

Actualmente, exercia funções como membro do Conselho de Curadores da Fundação IPCA, desempenhava o cargo de presidente da Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados e era membro do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, tendo coordenado o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses durante 14 anos.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recordou João Carvalho como "uma referência na sua área de especialidade", a contabilidade, e agradeceu, "em nome de Portugal, o seu contributo académico, científico e de serviço à comunidade".

"Era justamente considerado uma referência na sua área de especialidade, a contabilidade, ainda que o seu legado mais duradouro será porventura tudo aquilo que fez no IPCA, onde deixa a sua marca e ao qual se dedicou de corpo e alma, transformando-o numa instituição exemplar no Ensino Politécnico em Portugal", destacou o chefe de Estado.

"Doutorado em Contabilidade e investigador em contabilidade pública, com dezenas de artigos e livros publicados, era uma referência no ensino superior politécnico, reconhecido pela sua comunidade académica e científica", acrescenta a nota da instituição que Carvalho presidiu: "Dedicou a sua vida ao IPCA tornando-o uma instituição de ensino superior público de referência, reconhecida pela excelência e qualidade do seu ensino e pelos resultados que tem alcançado na investigação aplicada, fruto de um caminho e de uma estratégia bem delineada."

A Câmara de Barcelos manifestou também o seu "profundo pesar" pela morte de João Carvalho, que reconhece como "o principal impulsionador" da implantação do ensino superior no concelho. Em comunicado, a autarquia destaca o "espírito de exigência e persistência" do docente e sublinha o seu "enorme contributo" para o desenvolvimento do concelho e da região do Cávado e do Ave.

Em 2017, na sessão solene do 43º aniversário do 25 de Abril, a Câmara de Barcelos atribuiu-lhe a Medalha de Honra da Cidade, sublinhando que, "com o seu vasto currículo, com o seu esforço e dedicação e com as capacidades invulgares de formação e de perseverança, o professor João Carvalho construiu uma instituição de sucesso e de referência, mesmo quando as circunstâncias pareciam adversas".

"João Carvalho dedicou a sua vida ao IPCA, instituição da qual é a referência maior, sendo-lhe unanimemente reconhecidas, de entre muitas qualidades, o profissionalismo, a ética e a abnegada dedicação à causa pública", acrescenta o comunicado.

O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, apresentou também as condolências à família e ao IPCA, recordando o voto de louvor dado pelo município em Março de 2017, que reconhecia a dedicação de João Carvalho ao "conhecimento e à ciência, ao ensino e à investigação".

"A instalação do IPCA no AvePark, alargou significativamente a oferta do ensino superior em Guimarães e constituiu uma importante diversificação e contributo para a economia regional pelo perfil dos cursos técnicos superiores ali ministrados", sublinham, lembrando ainda o contributo de João Carvalho na "criação da Escola Superior de Hotelaria e Turismo" e um "papel determinante na implantação do IPCA" em Guimarães.

O corpo estará em câmara ardente na Igreja Paroquial de Real, em Braga, a partir de sexta-feira, estando o funeral marcado para sábado, a partir das 10h30, no mesmo local.

