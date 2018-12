Explosão em prédio em Albufeira provoca pelo menos um ferido grave

Uma explosão num prédio habitacional na rua Alves Correia, em Albufeira, provocou pelo menos um ferido grave. O homem, um guineense de 32 anos, foi transportado para o Hospital de Faro, informou ao PÚBLICO o responsável de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial do Faro. A explosão foi seguida de um incêndio, que, de acordo com a mesma fonte, já se encontra extinto.

O alerta foi dado pelas 7h da manhã. Segundo a fonte do CDOS de Faro, no local estiveram 14 veículos e 35 operacionais de corporações de bombeiros, GNR, INEM e Serviço Nacional de Protecção Civil.

PUB

A explosão, cujas causas ainda estão por apurar, afectou duas habitações de um prédio de três pisos e provocou estragos nos prédios adjacentes.

PUB

PUB

PUB