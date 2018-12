Russo Dubov é o novo campeão mundial de xadrez de semi-rápidas

O jovem russo Daniil Dubov, de 22 anos, é o novo campeão mundial na variante de partidas semi-rápidas, superando vários dos principais favoritos, entre os quais Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura, os dois primeiros do ranking mundial.

Dubov terminou a prova isolado e invicto, contabilizando 11 pontos dos 15 possíveis, mais meio que o quarteto perseguidor.

Mamediarov, do Azerbaizão, foi quem beneficiou do melhor desempate entre os segundos classificados, alcançando a medalha de prata, enquanto o bronze foi atribuído a Nakamura, ficando fora do pódio o russo Artemiev e Carlsen. O norueguês até acabou por ter um resultado razoável, depois do pior início da sua carreira quando perdeu as duas primeiras partidas contra adversários totalmente desconhecidos.

A grande sensação da prova foi o jovem Iraniano, Alireza Firouzja, de 15 anos, apenas o 169.º designado, entre os 206 participantes, e que terminou na sexta posição, tendo lutado pelo triunfo na prova até à penúltima ronda.

