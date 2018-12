Seferovic salva Benfica em Vila das Aves

O Benfica encerrou um ciclo de sete triunfos consecutivos, o melhor da temporada, com um empate no terreno do Desportivo das Aves a um golo. Um resultado penalizador face à exibição da equipa da casa, mas com sabor a vitória para os “encarnados” que estão na final a quatro da Taça da Liga.

Com um empate a servir para seguir em frente na prova, o conjunto orientado por Rui Vitória entrou no encontro relativamente descontraído e acabou por ser surpreendido pela equipa da casa logo nos minutos iniciais. Em duas transições atacantes rápidas, o ataque do Desp. Aves esteve muito perto de marcar (7’ e 9’), mas falhou incrivelmente na finalização.

Positivo/Negativo Positivo Mama Baldé Apontou o golo do Desportivo das Aves e esteve também muito perto de marcar no primeiro tempo. A velocidade deste jogador emprestado pelo Sporting foi sempre uma dor de cabeça para a defesa “encarnada”.

Positivo Zivkovic O sérvio foi o mais inconformado do Benfica na primeira metade e também o mais clarividente nos lances ofensivos dos lisboetas. Cruzou para o golo de Seferovic que valeu a final a quatro. Negativo Ataque do Benfica Depois dos seis golos apontados ao Sp. Braga para o campeonato, a equipa voltou a manifestar dificuldades na finalização e mesmo na construção de lances de perigo. E até defensivamente esteve particularmente desastrada.

PUB

Os “encarnados” foram paulatinamente assumindo o controlo do encontro, mas longe de o dominar. Mesmo assim, faziam circular a bola, empurrando o adversário, mas com pouca criatividade ofensiva. A excepção era Zivkovic, que procurava desenhar jogadas e abrir espaços para os seus companheiros, sem efeitos práticos.

PUB

PUB

E, aos 39’, voltaria a ser o Desp. Aves a colocar a defesa benfiquista em sentido. Com um grande passe em profundidade, Vítor Gomes assistiu Amílton, na esquerda, mas o extremo, isolado perante Svilar, atirou às malhas laterais. O Benfica acusou o toque, ainda que timidamente, e criou duas oportunidades na baliza dos minhotos já nos instantes finais da primeira metade, mas sem grande perigo.

O nulo ao intervalo penalizava mais os homens da casa, face ao rendimento dos “encarnados”, que entraram em campo apenas com três novidades em relação àquele que é o seu “onze” titular. Rui Vitória chamou à equipa Svilar para render Odysseas na baliza; Yuri Ribeiro no lugar de Grimaldo, no lado esquerdo da defesa e Seferovic substituiu Jonas no ataque.

As ameaças do Desp. Aves deixaram de o ser logo no arranque do segundo tempo. Um passe errado do Benfica (e foram muitos), aos 49’, resultou em mais um contra-ataque dos minhotos, com Mama Baldé a antecipar-se de cabeça aos centrais benfiquistas e a bater, desta vez, Svilar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A vencer e com o acesso à final a quatro na mão, o Desp. Aves não baixou o bloco e Baldé voltou a estar perto do golo aos 57’, atirando ligeiramente ao lado.

Rui Vitória tirou as suas conclusões e respondeu prontamente com a chamada de Jonas (para o lugar de Cervi) para reforçar o ataque.

As coisas estavam bastante complicadas para os visitantes, mas a felicidade acabou por estar do seu lado. Após uma jogada de Zivkovic, na esquerda, o sérvio cruzou para o segundo poste, onde Seferovic, apesar da má recepção, acabou por conseguir empurrar a bola para as redes, aos 70’.

PUB