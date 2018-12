Morreu o escritor israelita Amos Oz

O escritor israelita Amos Oz morreu esta sexta-feira aos 79 anos.

"Para aqueles que gostam dele, obrigada", escreveu uma das suas filhas, a historiadora Fania Oz-Salzberger, no Twitter. “Ele morreu... agora mesmo, após rápida deterioração, durante o sono e em paz e rodeado pelos seus entes queridos”, disse sobre o cancro de que o pai sofria.

Amos Oz nasceu em 1939 em Jerusalém, que na época era administrada pelo Reino Unido. O seu nome é na realidade Amos Klausner, mas escolheu o apelido Oz que significa "força" ou "coragem". Escritor e professor, na sua juventude viveu num Kibutz (o Hulda, em cujo jornal publicou os seus primeiros escritos, sob a forma de pequenos artigos) e estudou Filosofia e Letras na Universidade Hebraica de Jerusalém. Escolheu Arad como sua casa e começou a escrever em 1961.

PUB

PUB

PUB

Foi membro do Partido Trabalhista Sionista e um dos primeiros defensores da solução dos dois estados para Israel e Palestina. É um dos principais escritores da narrativa hebraica e a sua obra está traduzida em 45 línguas. Assinou 18 obras em hebreu e é também um reconhecido ensaísta, tendo publicado contos como Heirs, Waiting ou The King of Norway na revista New Yorker.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Intelectual que muito tem trabalhado pela conciliação de Israel com o povo palestiniano e com os países árabes vizinhos – é um dos fundadores e principal rosto da ONG Paz Agora – tem uma vasta lista de obras editada em Portugal, com as chancelas da Asa e da Dom Quixote. Dela fazem parte títulos como Uma História de Amor e Trevas, A Terceira Condição, Conhecer Uma Mulher, Meu Michael, Uma Pantera na Cave, Não Chames Noite à Noite, A Caixa Negra e o mais recente Caros Fanáticos – Fé, fanatismo e convivência no século XXI, um livro em que o autor regressa ao tema do fanatismo — religioso, político ou cultural — para fazer a sua habitual apologia da moderação e do compromisso, voltando a escrever sobre o conflito israelo-árabe, que marca em grande medida a sua criação literária.

“O problema não é se Jerusalém é ou não a capital da Israel. O problema é como é que a outra metade de Jerusalém pode ser a capital da Palestina no futuro", disse recentemente numa entrevista ao PÚBLICO a propósito de Caros Fanáticos.

Entre as muitas distinções que recebeu na sua carreira estão o prémio Fémina (1988), o Prémio Príncipe das Astúrias (2007), a Legião de Honra de França (1997), o Prémio Goethe (2005) ou o prémio Heinrich Heine (2008), sendo frequentemente considerado candidato ao Prémio Nobel da Literatura.

PUB