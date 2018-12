Futebol? Política? Não, os Óscares foram o tema mais discutido pelos portugueses no Facebook em 2018

Em semana de balanços, o Facebook revela quais foram os assuntos e os eventos que tiveram maior impacto naquela rede social em 2018. Em Portugal, o ranking dos assuntos mais populares do ano é liderado pela 90.ª cerimónia dos Óscares, que foi apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel e ficou marcada pelo impacto do movimento #MeToo de denúncia de casos de assédio e violência sexual.

Outro dos assuntos mais quentes do ano para os portugueses no Facebook — ou que gerou maior número de comentários e partilhas — foi um polémico anúncio da cadeia de supermercados inglesa Iceland, em que se apela ao fim do uso de óleo de palma devido ao grave impacto que a sua produção tem nas florestas, e em especial naquelas que são habitadas pelos orangotangos na Ásia. Este anúncio foi proibido no Reino Unido pelo organismo regulador de publicidade, mas tornou-se viral através das redes sociais.

O top 10 nacional fecha com o ataque à Academia de Alcochete. Em Maio, meia centena de indivíduos encapuzados invadiu o centro de treinos do Sporting com a intenção de agredir os jogadores. Os suspeitos do ataque encontram-se em prisão preventiva. Recentemente, o clube aludiu ao acontecimento na mensagem de Natal, substituindo os adeptos encapuzados por crianças que entregavam presentes aos jogadores “leoninos”.

Assuntos mais discutidos (em Portugal):

Cerimónia dos Óscares Selecção Portuguesa (participação no Mundial da Rússia) Morte de Stephen Hawking Dia Internacional da Mulher Selecção espanhola (participação no Mundial da Rússia) Anúncio sobre óleo de palma Morte de Aretha Franklin Comemorações de 25 de Abril Carnaval de Loulé Sporting Clube de Portugal (invasão à Academia de Alcochete)

Passando para os eventos, o festival NOS Alive foi o mais popular junto da comunidade portuguesa no Facebook em 2018. A Queima das Fitas do Porto e a tradicional Noite Branca de Braga entraram para o top 5 de eventos com maior número de adesões no Facebook, que conta ainda com a digressão europeia dos Pearl Jam ​que passou por Portugal e um evento humorístico que pediu a actuação da cantora Maria Leal no Rock in Rio Lisboa.

Eventos mais populares (em Portugal):

NOS Alive Queima das Fitas do Porto Maria Leal no Rock in Rio Digressão Europeia dos Pearl Jam ​Noite Branca de Braga

O ano das mulheres (pelo menos durante uns dias)

Além-fronteiras, 2018 foi marcado pela popularidade de causas cívicas. O Dia Internacional da Mulher, pelo segundo ano consecutivo, foi o tópico mais discutido mas, ao contrário de edições anteriores, agarrou as tendências do Facebook durante vários dias, antes e após a celebração do dia, a 8 de Março.

O movimento "March for Our Lives" (Marcha pelas Nossas Vidas), liderado pelos sobreviventes do tiroteio numa escola em Parkland, nos EUA, reuniu cerca de meio milhão de participantes que marcharam nas principais cidades americanas, reivindicando o fim da violência armada que assola os EUA.

Mundial da Rússia foi o evento mais falado à escala global

No que diz respeito a eventos, o desporto voltou a dominar o Facebook em 2018. O Mundial da Rússia congregou mais de 383 milhões de fãs que, no total, fizeram mais de 2,3 mil milhões de publicações, comentários e partilhas.

Em segundo lugar, o Super Bowl — final da Liga de Futebol Americano —, aliou a popularidade do jogo ao tradicional espectáculo de intervalo que, este ano, teve Justin Timberlake como protagonista. A fechar os três mais populares, o casamento r​eal entre o príncipe Harry e a antiga actriz Meghan Markle, no dia 19 de Maio, juntou 42 milhões de utilizadores​ na rede social.

