Quinze mortos nas estradas durante o Natal, mais do dobro do ano passado

Quinze pessoas morreram na operação Natal Tranquilo da GNR este ano, mais do dobro da operação do ano passado (sete mortos), que durou menos um dia, segundo a corporação.

Os dados finais apurados pela GNR relativos à operação Natal Tranquilo, que decorreu entre os dias 21 e 26, apontam para 1.360 acidentes, 15 mortos, 29 feridos graves e 449 feridos ligeiros.

PUB

Segundo a GNR, a operação deste ano, que durou mais um dia do que a do ano passado, foi mais negativa a todos os níveis: mais 313 acidentes rodoviários, mais oito vítimas mortais, mais cinco feridos graves e mais 112 feridos ligeiros.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante a operação, a GNR reforçou o patrulhamento e a fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano no país.

PUB

A operação contou com a participação de mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.

O objectivo foi, segundo a GNR, prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.

PUB