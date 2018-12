Ordem dos Médicos nega proposta de 500 euros à hora para contratar anestesistas

A Ordem dos Médicos nega a existência de propostas de contratação de anestesiologistas a 500 euros à hora no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a Ordem reagiu às declarações da ministra da Saúde, no Natal, quando adiantou que era o valor pedido para preencher a falta destes especialistas na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

“Qualquer pessoa de bom senso compreenderia que, se tal proposta existisse, num turno de 12 horas, quase triplicava o ordenado de um mês”, diz o bastonário Miguel Guimarães. No mesmo comunicado, a Ordem “exige que a situação seja totalmente esclarecida, desafiando a ministra a apresentar publicamente os documentos oficiais emitidos pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) que comprovem as suas palavras ou, em alternativa, a dizer a verdade aos portugueses”.

PUB

A falta de anestesistas para preencher a escalada do bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa foi denunciada pela Federação Nacional dos Médicos. Para os dias 24 e 25 de Dezembro estava apenas escalado um anestesista, quando deveriam ser dois. Questionada publicamente, a ministra da Saúde adiantou que o serviço de anestesia naquela unidade que pertence ao CHLC seria, há vários anos, “totalmente garantido através de prestadores de serviço”.

PUB

PUB

“Sempre resolveríamos, se houvessem anestesistas, a contratação pelo valor que nos é pedido e, no caso, o valor que nos é pedido é 500 euros à hora. Sucede que, todavia, não foi possível recrutar um segundo elemento e isso demonstra a necessidade que temos em determinadas áreas de mantermos no Serviço Nacional de Saúde os profissionais que formamos”, afirmou então em declarações à SIC.

Logo na terça-feira, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) emitiu um comunicado a exigir esclarecimentos. “É assim lamentável que a senhora ministra, ao invés de responsabilizar a administração, responsabilize os médicos referindo valores de 500 euros por hora quando os médicos do quadro nem um vigésimo desse valor auferem, pelo que o SIM exige saber a quem e onde foram feitos pagamentos desta ordem”, apontou o sindicato, salientando que aquele valor/hora é “mais de 20 vezes superior aos valores da maioria dos médicos do quadro”.

PUB

"Discrepância de 461 euros"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora, também o bastonário pede explicações. Segundo o comunicado da Ordem, o CHLC “terá aberto um concurso para contratação de prestadores de serviços, por um valor de 39 euros à hora, valor esse que seria pago à empresa, não aos médicos especialistas (cujo valor/hora é sempre inferior ao que é pago à empresa)”.



“Perante uma discrepância de 461 euros, a Ordem dos Médicos exige que sejam apresentados os documentos/contratos onde conste claramente o referido valor e que seja explicado em que meios oficiais foram publicados e divulgados. Confirmando-se a verdade – isto é, que tais propostas de contratação por 500 euros/hora não existem – a Ordem exige um desmentido tão público quanto o foram estas falsas notícias, e reserva-se no direito de recorrer aos Tribunais dado o carácter ofensivo e indigno para os médicos como resultado das declarações proferidas”, acrescenta ainda.

O preço a pagar por hora a médicos prestadores de serviço é tabelado por lei. De acordo com as regras em vigor, o valor/hora para médicos não especialistas é de 22 euros e de 26 euros/hora para especialistas. A lei prevê excepções, caso seja difícil contratar por estes valores, permitindo que o preço seja aumentado em 50% (um médico não especialistas poderá receber até 33 euros/hora e um especialista 39). Há ainda uma outra excepção, esta para as zonas carenciadas e apenas para médicos especialistas. Nestes casos, o valor a pagar por hora pode ser de 29,21 euros e pode aumentar até um máximo de 43,81 euros.

O PÚBLICO questionou o Ministério da Saúde e o CHLC sobre as propostas de contratação de anestesistas a 500 euros à hora e aguarda uma resposta.

PUB