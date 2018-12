“Como é que faço isto?” Respondemos às questões que os portugueses fizeram ao Google

Se a Internet fosse um teatro, o papel do Google seria na certa o daquele sábio amigo, pai ou parente próximo a quem recorremos sempre que alguma questão do dia-a-dia nos apoquenta e em quem confiamos para nos dar uma resposta directa e acertada (ou uma receita de última hora). Ao percorrer o top 10 das questões começadas por “como” mais procuradas no Google em 2018, pelos portugueses, concluímos que depois de dez perguntas só poderiam vir dez respostas.

Como fazer slime?

Este foi o “como” mais pesquisado em 2018 pelos portugueses. E não é de admirar porque, para quem é apreciador deste ofício que já se tornou uma forma de relaxamento, o slime pode ser sublime. Para fazer slime caseiro precisas apenas de borato de sódio, água, cola branca (ou cola vinílica), um corante à escolha para dar cor ao teu brinquedo pegajoso e uma dose generosa de paciência.

O primeiro passo é misturar duas partes da cola e de água num recipiente. A seguir, podes diluir uma colher de café de bicarbonato de sódio em quatro colheres de sopa de água. À mistura de cola e água podes juntar as purpurinas ou tinta para decoração. Depois é só juntar o bicarbonato de sódio e mexer a mistura com uma colher até que esta comece a descolar do recipiente e o teu slime está pronto a ser usado.

Há centenas de receitas espalhadas pela Internet que te ensinam a fazer slime, mas o que nenhuma te diz é que não convém que o coloques na roupa, na boca, no nariz, nos ouvidos ou no cabelo — ou em qualquer outra parte do corpo que pretendas usar no futuro.

Como ver a Eleven Sports?

A Eleven Sports começou a transmitir em Portugal em meados de Agosto, fazendo com que, pela primeira vez, a Sport TV enfrentasse concorrência a sério no mercado. Para além dos campeonatos espanhol, francês, belga e escocês, e a Youth League, o canal desportivo adquiriu os direitos de transmissão da maior competição europeia, a Liga dos Campeões.

Para ver a Eleven Sports tens duas opções: ou és cliente da operadora de telecomunicações NOWO ou aderes ao serviço de streaming que o canal disponibiliza por 9,99 euros por mês (ou 99,99 por ano).

A terceira opção — ver os conteúdos do canal, ilegalmente e de graça, na Internet — não parece ter muitos interessados, uma vez que quase ninguém, ou mesmo ninguém, vê conteúdos ilegalmente na Internet e de graça.

Como assar castanhas no forno?

Já diz o ditado popular: "No São Martinho assam-se as castanhas e prova-se o vinho." Mas seja no pico do Outono ou na altura do Natal, meia dúzia de castanhas sabe sempre bem e assá-las não tem de ser um bicho de sete cabeças. E ter castanhas prontas em menos de uma hora também não. Esta é uma receita de nível fácil: vais precisar apenas das ditas castanhas, sal grosso e um forno que atinja os 200 graus.

Primeiro passo: lavar as castanhas e aplicar em cada uma um golpe pequeno na horizontal, sem as cortar completamente ao meio. Segundo passo: cobrir generosamente o tabuleiro que vai ao forno com sal grosso e colocar as castanhas em cima sem que fiquem sobrepostas e polvilhar com sal outra vez. Terceiro passo: dependo do tamanho das castanhas, entre 35 e 45 minutos já devem estar prontas. Enquanto esperas, recomendamos que coloques umas luvas de cozinha nas mãos e te sentes ansiosamente em frente ao forno para que as tuas castanhas fiquem prontas mais rápido.

Como funciona o Tinder?

Esta é fácil: basta que instales a aplicação de encontros, que sincroniza com a tua conta do Facebook para conseguir localizar pessoas com os mesmos interesses e geograficamente próximas de ti. O swipe right or left acontece depois, altura em que visualizas perfis de outros utilizadores e arrastas para a direita se gostares do que vês ou para a direita se não estiveres interessado. Do outro lado há alguém a fazer o mesmo e quando duas pessoas fazem um swipe right mútuo, a magia acontece e passam a poder falar num chat privado. Não te preocupes: não é possível saber se foste ou não rejeitado no Tinder.

Como preencher o IRS?

É um tema que deveria ser ensinado nas escolas e não aprendido de forma autodidacta quando começamos o nosso primeiro emprego — mas não é. A verdade é que para quem é novo nestas andanças e não percebe o funcionamento da plataforma ou da entrega do IRS, este pode ser um processo extenuante, capaz de nos retirar anos de vida. Felizmente, o P3 tem um guia para iniciados com tudo o que precisas de saber na hora de entrar no Portal das Finanças

Se ainda continuas com duvidas, a Autoridade Tributária e Aduaneira redigiu um PDF com todos os passos a dar para entregares o teu IRS. Podes aceder ao documento aqui.

Como emagrecer?

Talvez seja uma das grandes questões da humanidade ainda por responder, lado a lado com "Os aliens existem?" ou "Há vida depois da morte?". No que toca a perder peso, podemos muitas vezes ganhar a batalha, mas nunca ganhamos a guerra —principalmente na altura do Natal. Para isso, há passos que te ajudam a controlar os danos causados pela ceia de Natal. Podes ler tudo aqui.

Como cozer camarão?

Mais uma receita com dois passos. Se já tens o camarão, basta que o fervas num recipiente com sal a gosto durante dois ou três minutos, dependendo do seu tamanho. Depois de cozido, coloca-a num recipiente com gelo para arrefecer. Um minuto depis está pronto a servir.

Como saber se estou grávida?

O Google não te vai conseguir ajudar nesta. Para descobrires se estás ou não grávida, basta que compres um teste de gravidez em qualquer farmácia. Para saberes como se faz o teste podes consultar o folheto ou as instruções na parte de trás da embalagem. Se não puderes comprar um teste de gravidez no momento, a Clearblue incentiva-te a responder ao questionário "Estou grávida?" para ver se os teus sintomas são um sinal inicial de uma possível gravidez.

Como se chama o cavalo de Dom Quixote?

Não sabemos o porquê de esta ser uma das perguntas mais pesquisadas, mas calculamos que o facto de fazer parte do jogo de tabuleiro Trivial Pursuit possa ter tido alguma influência. De qualquer forma, o nome do cavalo de Dom Quixote, a personagem que deu o nome ao romance de Miguel de Cervantes, chama-se Rocinante.

Como perder a barriga?

A verdadeira questão aqui só pode ser "Como perder gordura ou volume na barriga?" e vai de mãos dadas com o que já respondemos em cima sobre "Como emagrecer?". No entanto, se queres perder peso especificamente na zona abdominal, existem alguns exercícios que podes fazer, aliados sempre a uma alimentação saudável. Podes encontrar aqui vários desafios de 30 dias nos quais o número de repetições de abdominais, flexões ou pranchas vai aumentando sucessivamente e que podem ajudar-te a chegar ao teu objectivo.

