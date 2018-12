Linha do Norte

O PÚBLICO noticiou afirmações do ministro Pedro Marques sobre uma remodelação a fazer na Linha do Norte para permitir viagens Lisboa-Porto em menos de duas horas. Acontece que o Projecto de Modernização da Linha do Norte começou nos anos 90 do século passado com o objectivo da prática de velocidades de 160 km/h a 220 km/h e foi andando a um ritmo muito aceitável até à paragem final quando da crise.

PUB

Depois ainda se fizeram umas "obrinhas" no troço Alfarelos-Pampilhosa (ignorando a estação de Coimbra) e onde a velocidade ficou pelos 120 km/h. O mesmo se iria fazer no troço Ovar-Gaia (que no projecto inicial seria quadruplicado e com duas das vias para velocidades de 220 km/h). O troço Vale de Santarém-Entroncamento, que incluía uma importante variante em Santarém (já projectada), caiu no esquecimento.

PUB

O mínimo que o ministro Pedro Marques poderia fazer era dizer claramente o que vai ser feito nos troços não intervencionados da Linha do Norte. Nós, contribuintes e viajantes nos comboios da CP, temos direito a uma informação que não seja desgarrada, como a que o senhor ministro até agora tem feito. Obras e datas, se faz favor.

PUB

Carlos Anjos, Lisboa

Direito à greve

A população de Portugal, cada vez mais envelhecida, tem vindo a suportar estoicamente as consequências das greves por parte de alguns corpos da Administração Pública, nomeadamente juízes, funcionários dos tribunais, médicos, enfermeiros, bombeiros, pessoal de empresas públicas de transportes, afectando fortemente a justiça social, a vida, a saúde, a mobilidade, a economia do país. Estes servidores do Estado voluntariaram-se para servir os seus concidadãos e regem-se por regulamentos exigentes no domínio da dedicação e da prontidão que limitam em alguns aspectos os seus direitos de cidadania. Usufruem de direitos especiais conferidos pelo Estado, compensatórios das limitações aos seus graus de liberdade.

Desse universo, a Lei já singulariza os militares e os polícias, não lhes permitindo o direito à greve, pois a segurança e defesa dos cidadãos e do território nacional é estruturante do Estado e não admite hiatos. Julgo, salvo melhor opinião, que chegou a hora de os partidos políticos na Assembleia da República debaterem este tema nas suas várias vertentes, ponderando a possibilidade de alargar a proibição do direito à greve a mais corpos da Administração Pública, especialmente os que mencionei anteriormente. (...) A população portuguesa não pode estar refém dos cidadãos que é suposto deverem servi-la.

João Nobre de Carvalho, Parede

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mestres da manipulação

PUB

É inadmissível a existência de sem-abrigo no ano 2018. O Governo de esquerda é incapaz de travar os novos moradores da rua, consequência também da vaga de despejos que assola as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Afinal, o boom turístico e a Lei das Rendas têm consequências sociais negativas. O Presidente da República clamou contra este flagelo, num almoço solidário de Natal, em Lisboa. Enquanto isso, o Governo, o BE e o PCP vangloriam-se do aumento miserável das pensões mais baixas e da “recuperação” do poder de compra dos portugueses. Somos governados por mestres da manipulação.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PUB