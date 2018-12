Sporting vende Marcelo ao Chicago Fire dos EUA

Marcelo vai deixar o Sporting na reabertura do mercado de Inverno. O defesa brasileiro vai rumar aos Estados Unidos da América, para jogar nos Chicago Fire, que disputam a Major League Soccer (MLS), informou o clube de Alvalade em comunicado. Os valores da "transferência definitiva" não foram revelados.

Depois de quase oito anos a jogar no Rio Ave, o Sporting anunciou a contratação de Marcelo Ferreira no mercado de Inverno da temporada passada, mas só chegou aos "leões" no início desta época.

Marcelo só cumpriu dois jogos com a camisola verde-e-branca quando José Peseiro ainda era o treinador do Sporting: 90 minutos frente ao Loures em partida a contar para a Taça de Portugal, no dia 20 de Outubro, e diante do Estoril para a Taça da Liga, a 31 de Outubro. Com Marcel Keizer no comando técnico não cumpriu qualquer minuto.

