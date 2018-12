Rui Vitória afasta euforia após goleada sobre o Sp. Braga

O Benfica apenas precisa de um empate para o apuramento para a final a quatro da Taça da Liga. Depois da expressiva goleada para o campeonato frente ao Sp.Braga (6-2), Rui Vitória fez a antevisão à deslocação de sexta-feira à Vila das Aves, onde os “encarnados” medirão forças com o Desp. Aves que, em caso de vitória, rouba o apuramento às “águias”.

Após uma fase menos boa na temporada, a equipa de Rui Vitória soma sete triunfos consecutivos. O bom momento de forma não passou despercebido ao técnico dos “encarnados” que confirma algumas mudanças internas no emblema da Luz que facilitaram esta melhoria: “Houve algumas mudanças internas no nosso funcionamento diário. Termos a consciência do que tínhamos de o fazer: sermos mais rigorosos, permanentemente exigentes, unirmo-nos cada vez mais, acreditar naquilo que estamos a fazer, não desviar o nosso foco. Existiram uma série de estratégias que utilizámos. É evidente que houve mais [alterações] do ponto de vista operacional que não vou esmiuçar. Estamos, de facto, a ganhar, mas não muda a nossa forma de pensar. Jogo a jogo, um passo de cada vez: é essa a forma de pensar nesta altura”.

O treinador do Benfica aproveitou a conferência de imprensa para deixar uma “bicada” aos rivais, afirmando que existe uma diferença de tratamento nas vitórias tangenciais de outros clubes, comparativamente às do clube “encarnado”: “Vamos ver nos últimos dez jogos quantas equipas ganharam pela margem mínima. A nós esteve sempre associada uma vitória sofrida, em algumas equipas não aconteceu. Para essas equipas foi uma crença, determinação e para nós foi um fracasso. Nós resistimos a isso e temos de resistir. No último jogo fizemos uma exibição de enorme categoria e vamos tentar continuar. O importante é ganhar, se possível jogando bem”.

Reforços não serão “substanciais”

Com a aproximação do mercado de Inverno, os clubes europeus começam a preparar a lista de reforços para a segunda metade da época. Rui Vitória, porém, garantiu que as transferências “encarnadas” não serão substanciais e que apenas se restringirão a uma ou duas posições: “Mais [importante] do que reforçar, são as mudanças que iremos fazer. Não serão substanciais, mas são pormenores que, no mercado de Janeiro, faremos. Terão sempre, como fundo, a questão financeira e a questão de valor. Trazer [um jogador] por trazer, não é isso que queremos fazer. É evidente que tenho as minhas ideias, mas não é altura indicada para estar a dizer quem é. A maioria dos negócios faz-se quase no último dia de Janeiro”.

Já diz o ditado que “em equipa que ganha não se mexe” e, ao que tudo indica, essa filosofia será posta em prática frente ao Desp. Aves, na sexta-feira, com o técnico a confirmar que não tem “grandes intenções” de alterar a formação que goleou o Sp.Braga.

Para terminar a conferência de imprensa, Rui Vitória fez questão de deixar uma palavra amiga a Bruno Simões, adepto benfiquista que ficou ferido após o autocarro em que seguia ter sido apedrejado, quando passavam por Barcelos. “Queria dar um abraço solidário ao Bruno Simões. O futebol não é isto. É um espectáculo muito bonito, que deve ser vivido pelas famílias. As pessoas têm que ir ao futebol com tranquilidade. Que todos pensemos que esta modalidade tem de ser bem defendida e promovida. A todos os Brunos e independentemente de todas as cores deste país”.

