Eurosport 2 transmite PGA Tour em Portugal

Na sequência da parceria de longa duração anunciada no início do ano, a Discovery anunciou que a cobertura televisiva do PGA TOUR em Portugal será feita no Eurosport 2.

A partir de 3 de janeiro de 2019, o canal desportivo Eurosport 2 oferece aos seus espetadores a possibilidade de acompanharem o melhor circuito profissional de golfe masculino do mundo: o PGA TOUR. Ao longo do ano, os fãs vão poder ver 20 dos mais importantes torneios do calendário e os ‘shots’ mais emocionantes protagonizados pelos melhores golfistas do mundo.

Serão cerca de 400 horas de emissão em directo no Eurosport 2 a partir de alguns dos campos de golfe mais emblemáticos do planeta.

Tendo em vista o contínuo crescimento de espetadores da modalidade em Portugal, a GOLFTV, o serviço de ‘video streaming’ apresentado pela Discovery e pelo PGA TOUR no início do ano, fará uma cobertura substancial em direto de todos os eventos do PGA TOUR ao longo dos próximos meses. O serviço estará disponível para todos os fãs a partir de janeiro de 2019 e irá complementar a já extensa cobertura televisiva do Eurosport 2.

Todos os grandes torneios do PGA TOUR

Entre a seleção de torneios que os fãs da modalidade vão poder desfrutar destacam-se The PLAYERS Championship, em março, considerado frequentemente como o maior evento do PGA TOUR e referido também como o 5.º ‘Major’, e ainda os ‘playoffs’ da FedExCup: THE NORTHERN TRUST, BMW Championship e o TOUR Championship, em agosto. São os torneios dos FedExCup Playoffs que determinam o campeão da FedExCup e que encerram a época do PGA TOUR.

O PGA TOUR é o circuito profissional de golfe masculino mais conceituado do mundo e reúne algumas das estrelas mais brilhantes da modalidade como Tiger Woods, vencedor de 14 ‘Majors’, Dustin Johnson, Brooks Koepka ou Justin Rose.

Horários do Eurosport 2 – janeiro de 2019

De 3 a 6 de janeiro, o Eurosport 2 começa as suas emissões do PGA TOUR, em direto, com o Sentry Tournament of Champions, torneio jogado na ilha de Maui, no Havai. O evento promete ser emocionante e tem uma lista muito restrita composta apenas por campeões de torneios do PGA TOUR da época passada. É requisito obrigatório a conquista de um torneio do PGA TOUR na época anterior para se poder competir no Sentry Tournament of Champions.

O golfe continua em janeiro no Eurosport 2 com a emissão, em direto, do Sony Open in Hawaii, entre os dias 10 e 13, desde Honolulu, também no Havai.

Antonio Ruiz, Diretor-Geral da Discovery Portugal e Espanha: “É com grande satisfação que assistimos à inclusão do PGA TOUR no portfólio de desportos do Eurosport 2, um conteúdo de altíssima qualidade que permite aos fãs assistir a 20 torneios do melhor circuito profissional de golfe masculino do mundo, em direto e em exclusivo na televisão.Encaramos isto como uma mais-valia para os fãs de desporto em Portugal, em particular de golfe, e mais um passo na consolidação da marca Eurosport em Portugal.”

“A oferta de golfe vai ainda mais longe, com a criação da GOLFTV powered by PGA TOUR, o novo serviço global de ‘video streaming’ em direto e ‘on demand’ da Discovery que permite aos fãs acompanhar mais de 150 torneios do PGA TOUR e mais de 40 do European Tour, a partir de janeiro de 2019.”

A Discovery tem a ambição de transformar a GOLFTV na “casa digital do golfe” para os fãs do mundo inteiro. O portfólio da GOLFTV, que já inclui o PGA TOUR e o European Tour, contará ainda com a participação de Tiger Woods, vencedor de 14 ‘Majors’ em conteúdos exclusivos a nível global.

A GOLFTV colaborará com Woods numa série de oportunidades de conteúdos, como vídeos de instruções para ajudar os golfistas a melhorarem o seu jogo ou ainda um acesso exclusivo à fase de preparação do norte-americano para os torneios. No final do ano de 2019, os fãs vão poder ter uma visão autêntica da vida, mente e desempenho de jogo do ícone mundial de golfe.

Mais informações sobre a programação e conteúdos da GOLFTV serão anunciadas oportunamente. Os fãs podem inscrever-se em GOLF.TV para saberem mais informações sobre o serviço.

