Carlo Ancelotti acusa árbitro de ignorar insultos racistas

Carlo Ancelotti, treinador do Nápoles, acusou o árbitro da partida com o Inter de Milão de não interromper a partida após o emblema napolitano ter reportado insultos racistas contra Kalidou Koulibaly, defesa senegalês. A jogar com dez, a equipa de Ancelotti acabaria por perder o encontro aos 91’, com um golo solitário de Lautaro Martínez, avançado do Inter.

“Havia uma atmosfera estranha, porque pedimos por três vezes para o jogo ser suspenso, eles passaram o aviso nos altifalantes por três vezes”, afirmou o técnico após a partida. Koulibaly acabaria por ser expulso aos 80’: após falta que lhe valeu a cartolina amarela, o defesa aplaudiu o juiz que, em resposta ao protesto, mostrou o segundo amarelo e consequente vermelho ao internacional senegalês.

Foto Jogador acabaria por ser expulso por protestos MATTEO BAZZI / LUSA

“O Koulibaly estava certamente irritado. Geralmente, ele é muito calmo e profissional, mas teve de ouvir gritos de macaco durante o jogo. Pedimos três vezes que alguma coisa fosse feita, mas a partida continuou. Estão-nos sempre a dizer que a partida pode ser interrompida, mas quando? Depois de quatro ou cinco avisos? Se calhar temos de resolver o assunto pelas próprias mãos e deixar de jogar na próxima vez que aconteça. Provavelmente vão-nos dar a derrota se sairmos, mas estamos preparados para isso. Ver isto não é bom para o futebol italiano”, continuou Carlo Ancelotti, visivelmente afectado pelo incidente que, na sua opinião, teve um papel fundamental na derrota por 1-0 frente ao Inter, confirmada aos 91’.

O defesa senegalês fez uma publicação no Twitter onde lamentava a derrota, mostrando-se orgulhoso das suas origens: “Estou orgulhoso da minha cor de pele. Orgulhoso de ser francês, senegalês, napolitano: um homem”.

Já não é a primeira vez que Koulibaly é vítima de incidentes racistas. Em Fevereiro de 2016, numa partida na casa da Lazio, o defesa senegalês foi alvo do mesmo tipo de cânticos mas, dessa vez, a partida acabaria por ser mesmo interrompida. Massimiliano Irrati, juiz do encontro, suspendeu a partida durante alguns minutos, dialogando com os capitães de ambos os emblemas e respectivos técnicos. No jogo seguinte, em casa do Nápoles, os adeptos napolitanos levantaram fotografias do internacional senegalês, em solidariedade para com o jogador da casa. A Lazio recebeu uma multa de 50 mil euros e foi obrigada a fechar três secções do Estádio Olímpico de Roma nas duas partidas em casa que se seguiram ao jogo frente ao Nápoles.

