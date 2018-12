Adepto morre em confrontos entre claques de Inter de Milão e Nápoles

Um adepto do Inter de Milão morreu esta quinta-feira depois de ter estado envolvido em confrontos com adeptos do Nápoles. O óbito foi confirmado pela polícia local.

O homem de 35 anos foi atropelado por uma carrinha antes da partida entre as duas equipas, a contar para 18ª jornada da Serie A. Na causa dos desacatos esteve essa mesma viatura, que seguia pela Via Novara, em Milão, com adeptos do Nápoles, e foi bloqueada por apoiantes do Inter.

Após os confrontos, Daniele Belardinelli – adepto do Varese, clube da segunda divisão que tem claque associada ao Inter – foi transportado para o hospital em estado muito grave e foi submetido a uma cirurgia no imediato. No entanto, não resistiu aos ferimentos, explica o jornal desportivo italiano Gazzetta dello Sport.

As autoridades deram uma conferência de imprensa esta manhã para relatar todos os danos causados. O chefe da polícia de Milão, Marcello Cardona, anunciou que vai solicitar que os adeptos do Inter não entrem em nenhum estádio italiano "até ao final da temporada" e que seja encerrada "imediatamente" a bancada que ocupam no estádio Giuseppe Meazza "até 31 Março de 2019, isto é, por cinco jornadas e um encontro da Taça de Itália".

Quatro adeptos do Nápoles foram esfaqueados, mas três deles, com ferimentos leves, ainda conseguiram assistir à partida na noite de quarta-feira. O outro foi reencaminhado para o hospital, mas está livre de perigo. Com três homens detidos, há mais detenções que podem acontecer, apesar de ser "difícil identificar todos os que participaram na emboscada", diz a polícia.

O desentendimento entre os vários adeptos italianos estendeu-se para o estádio Giuseppe Meazza, onde a confusão continuou instalada durante o jogo. Kalidou Koulibaly, futebolista do Nápoles, foi alvo de cânticos racistas e o treinador Carlo Ancelotti – que perdeu em Milão por 1-0 – deixou fortes acusações ao árbitro da partida. O senegalês e o seu colega Lorenzo Insigne viram cartão vermelho neste jogo e o Nápoles acabou reduzido a nove jogadores.

O golo da vitória caseira do Inter de Milão surgiu ao minuto 90+2', com assinatura do argentino Lautauro Martínez, que tinha entrado na partida para substituir o português João Mário.

Com esta derrota, o Nápoles vê a Juventus consolidar a liderança, apesar do empate a dois golos, um deles de Cristiano Ronaldo, cedido na quarta-feira em casa da Atalanta. O conjunto de Turim está a nove pontos à frente do Nápoles, com 41 pontos na Serie A, e vê o Inter, terceiro classificado, reduzir para cinco o atraso para o rival.

